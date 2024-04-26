Головна Світ Політика
search button user button menu button

Король Чарльз ІІІ повертається до виконання державних обов'язків після виявлення раку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Король Чарльз ІІІ повертається до виконання державних обов'язків після виявлення раку
Чарльз ІІІ з наступного тижня повернеться до виконання королівських обов’язків
фото: Global Look Press

Хвороба змусила короля відкласти публічні виступи, щоб провести лікування та відновитися

Король Великої Британії Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов’язків наступного тижня уперше відтоді, як у нього діагностували рак. Про це повідомив Букінгемський палац.

«Король незабаром повернеться до виконання державних обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавнього діагнозу раку», – йдеться у повідомленні.

30 квітня Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла здійснять спільний візит до онкологічного центру, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів, які король здійснить протягом наступних тижнів.

Хоча Чарльз продовжував займатися державними справами, діагноз змусив його відкласти публічні виступи, щоб провести лікування та відновитися.

Нагадаємо, 18 березня, в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III помер. Її начебто підтверджував скрин нібито публікації на офіційному сайті Букінгемського палацу, однак насправді такого документа там не було.

Як повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося. Принц Уельський Вільям візьме на себе деякі публічні обов'язки короля Великої Британії Чарльза ІІІ у зв'язку з онкологічним захворюванням батька.

Про хворобу монарха стало відомо 5 лютого. У Букінгемському палаці заявили, що Чарльз III вирішив оприлюднити свій діагноз, щоб не допустити чуток і надати підтримку тим, хто бореться з раком. Король сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності, наголосили у Букінгемському палаці.

Лікарі короля Великої Британії Чарльза III виявили у нього онкологічне захворювання на ранній стадії, повідомив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. За словами глави уряду, він перебуває у постійному контакті з монархом і сподівається на його повне одужання. Про це пише The Guardian. «Очевидно, як і всі інші, ми вражені і засмучені, і всі наші думки з ним та його сім'єю. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії. Я, звичайно, перебуваю в постійному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі», – сказав Сунак.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Король Чарльз III король

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британські танки Challenger 2 успішно використовували під час війни в Іраку 2003-го року
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
28 березня, 18:19
Sellafield  – це найбільший у Великій Британії комплекс з переробки радіоактивних відходів
У Британії розгорівся ядерний скандал: подробиці Financial Times
29 березня, 13:05
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05
Заморожені активи Росії можуть обернутись проблемами для британців
Конфіскація заморожених активів Росії на користь України: Politico озвучило нову перепону
15 квiтня, 13:13
Paveway IV є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії
Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC
24 квiтня, 16:55
Ляльку Марії Антуанетти продали за £640
У Британії на аукціоні продали рідкісну колекцію ляльок Барбі
16 квiтня, 06:51
З літа 2023 року асигнування Європи стабільно перевищували надходження від США
Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження
Вчора, 14:40
Скульптор Гайвел Пратлі зобразив молоду Єлизавету в пишній сукні та плащі
У Великій Британії з'явився пам'ятник королеві Єлизаветі ІІ (фото)
23 квiтня, 16:45
Усіх коней знайшли та повернули до кавалерії
У Лондоні коні втекли від Королівської гвардії і пробіглися центром: є постраждалі
Вчора, 03:18

Політика

Пентагон назвав зброю, яка увійде до пакету допомоги на $6 млрд
Пентагон назвав зброю, яка увійде до пакету допомоги на $6 млрд
Байден відповів на пропозицію Трампа щодо проведення дебатів
Байден відповів на пропозицію Трампа щодо проведення дебатів
Король Чарльз ІІІ повертається до виконання державних обов'язків після виявлення раку
Король Чарльз ІІІ повертається до виконання державних обов'язків після виявлення раку
Новітні ракети США не виправдали очікувань України: Пентагон назвав причини
Новітні ракети США не виправдали очікувань України: Пентагон назвав причини
Іспанія передає Україні ракети Patriot
Іспанія передає Україні ракети Patriot
Остін анонсував надання Україні пакету озброєнь на $6 млрд
Остін анонсував надання Україні пакету озброєнь на $6 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
50K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
17K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
16K
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни
6203
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
5269
Глава Пентагона оголосив, коли в Україну почнуть прибувати перші F-16

Новини

Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Сьогодні, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua