Король Чарльз ІІІ повертається до виконання державних обов'язків після виявлення раку

Хвороба змусила короля відкласти публічні виступи, щоб провести лікування та відновитися

Король Великої Британії Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов’язків наступного тижня уперше відтоді, як у нього діагностували рак. Про це повідомив Букінгемський палац.

«Король незабаром повернеться до виконання державних обов'язків після періоду лікування та відновлення після нещодавнього діагнозу раку», – йдеться у повідомленні.

30 квітня Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла здійснять спільний візит до онкологічного центру, де зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів, які король здійснить протягом наступних тижнів.

Хоча Чарльз продовжував займатися державними справами, діагноз змусив його відкласти публічні виступи, щоб провести лікування та відновитися.

Нагадаємо, 18 березня, в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III помер. Її начебто підтверджував скрин нібито публікації на офіційному сайті Букінгемського палацу, однак насправді такого документа там не було.

Як повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося. Принц Уельський Вільям візьме на себе деякі публічні обов'язки короля Великої Британії Чарльза ІІІ у зв'язку з онкологічним захворюванням батька.

Про хворобу монарха стало відомо 5 лютого. У Букінгемському палаці заявили, що Чарльз III вирішив оприлюднити свій діагноз, щоб не допустити чуток і надати підтримку тим, хто бореться з раком. Король сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності, наголосили у Букінгемському палаці.

Лікарі короля Великої Британії Чарльза III виявили у нього онкологічне захворювання на ранній стадії, повідомив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. За словами глави уряду, він перебуває у постійному контакті з монархом і сподівається на його повне одужання. Про це пише The Guardian. «Очевидно, як і всі інші, ми вражені і засмучені, і всі наші думки з ним та його сім'єю. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії. Я, звичайно, перебуваю в постійному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі», – сказав Сунак.