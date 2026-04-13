Українка стала представницею нацменшини в парламенті Угорщини

За результатами виборів в Угорщині представницею української національної меншини в парламенті знову обрано Ліліану Грексу

Список української громади отримав підтримку на рівні виборів 2022 року попри тиск

В Угорщині за підсумками виборів представницею української національної меншини в парламенті знову стала Грекса Ліліана. Про це повідомляє «Главком».

За словами політикині, кампанія проходила в умовах значного тиску, зокрема з боку окремих представників самої української меншини та політичних партій.

«Було чимало тих, хто протягом останніх місяців, будучи депутатами української національної меншини, відписувались з списку української національності з партійно-політичних чи інших мотивів, і закликали до цього й виборців української національності», – повідомила вона.

Водночас представниця наголосила, що попри це список української меншини зберіг рівень підтримки на рівні попередніх виборів.

«Навіть за такого сильного тиску, до якого долучилися як депутати української національної меншини, так і політичні партії, список української національної меншини отримав у відсотковому співвідношенні таку ж підтримку, як і у 2022 році, коли мене вперше обрали парламентською представницею», – заявила вона.

Грекса також підкреслила, що результати голосування демонструють згуртованість української громади в Угорщині. Вона запевнила, що продовжить представляти інтереси української громади упродовж наступних чотирьох років.

Представниця української меншини подякувала виборцям, які підтримали список української національної меншини, а також її кандидатуру як парламентської представниці.

«Щиро дякую всім, хто сьогодні своїм голосом підтримав не лише обраного ним кандидата в одномандатному окрузі від партії та через нього саму партію, але й список української національної меншини, а також особисто мене як кандидатки на посаду парламентської представниці української національності в Угорщині», – зазначила вона.

За офіційними даними, список української національної меншини отримав 360 голосів (0,01%). Це дозволяє українській громаді мати власного парламентського представника, попри низький відсоток підтримки.

Посада парламентської представниці національної меншини в Угорщині передбачає представлення інтересів відповідної громади на рівні парламенту, участь у роботі комітетів та обговоренні питань, що стосуються прав меншин, освіти, культури й мови, однак без повноцінного права голосу у законодавчих рішеннях. Її основна функція: адвокація потреб меншини, комунікація між громадою та державними інституціями і вплив на формування політики у сфері захисту прав національних меншин.

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини.