Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українка стала представницею нацменшини в парламенті Угорщини

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За результатами виборів в Угорщині представницею української національної меншини в парламенті знову обрано Ліліану Грексу
фото: ukrajinci.hu

Список української громади отримав підтримку на рівні виборів 2022 року попри тиск

В Угорщині за підсумками виборів представницею української національної меншини в парламенті знову стала Грекса Ліліана. Про це повідомляє «Главком».

фото: Grexa Liliána Ukrán Nemzetiségi Parlamenti Szószóló/Facebook

За словами політикині, кампанія проходила в умовах значного тиску, зокрема з боку окремих представників самої української меншини та політичних партій.

«Було чимало тих, хто протягом останніх місяців, будучи депутатами української національної меншини, відписувались з списку української національності з партійно-політичних чи інших мотивів, і закликали до цього й виборців української національності», – повідомила вона.

Водночас представниця наголосила, що попри це список української меншини зберіг рівень підтримки на рівні попередніх виборів.

«Навіть за такого сильного тиску, до якого долучилися як депутати української національної меншини, так і політичні партії, список української національної меншини отримав у відсотковому співвідношенні таку ж підтримку, як і у 2022 році, коли мене вперше обрали парламентською представницею», – заявила вона.

Грекса також підкреслила, що результати голосування демонструють згуртованість української громади в Угорщині. Вона запевнила, що продовжить представляти інтереси української громади упродовж наступних чотирьох років.

Представниця української меншини подякувала виборцям, які підтримали список української національної меншини, а також її кандидатуру як парламентської представниці.

«Щиро дякую всім, хто сьогодні своїм голосом підтримав не лише обраного ним кандидата в одномандатному окрузі від партії та через нього саму партію, але й список української національної меншини, а також особисто мене як кандидатки на посаду парламентської представниці української національності в Угорщині», – зазначила вона.

скріншот: vtr.valasztas.hu

За офіційними даними, список української національної меншини отримав 360 голосів (0,01%). Це дозволяє українській громаді мати власного парламентського представника, попри низький відсоток підтримки.

Посада парламентської представниці національної меншини в Угорщині передбачає представлення інтересів відповідної громади на рівні парламенту, участь у роботі комітетів та обговоренні питань, що стосуються прав меншин, освіти, культури й мови, однак без повноцінного права голосу у законодавчих рішеннях. Її основна функція: адвокація потреб меншини, комунікація між громадою та державними інституціями і вплив на формування політики у сфері захисту прав національних меншин.

Нагадаємо, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від лідера опозиції Петера Мадяра. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини.

Теги: Угорщина парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua