Кремль вдався до примусу: росіян б'ють, щоб змусити воювати – WSJ

Правозахисники фіксують дедалі більше випадків побиття й залякування чоловіків

Кремль вдається до дедалі жорсткіших методів, щоб змусити росіян воювати проти України – серед них побиття й маніпуляції, що посилює очікування другої хвилі примусової мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як військкоми полюють на чоловіків

За словами юристів, правозахисників та очевидців, у невеликих містах і населених пунктах Росії деякі військкоми вдаються до затримання чоловіків на вулицях, біля місць їхньої роботи або під приводом рутинної перевірки документів. У військкоматі людей можуть залякувати або бити, доки ті не погодяться йти на війну. Ця кампанія тиску нагадує часткову мобілізацію, яку президент Росії Володимир Путін запровадив восени 2022 року, коли позиції Росії на фронті почали слабшати через нестачу особового складу.

Влада пропонує тим, хто готовий воювати, суми, здатні змінити життя – часто більші за річну зарплату. Однак вербування ускладнилося після повідомлень про зловживання в армії РФ і дедалі смертоноснішу зброю України, яка скоротила середню тривалість життя солдата на фронті до кількох хвилин, днів чи тижнів. «Влада перейшла до методу примусу: людей затримують і відправляють на фронт», – каже адвокат Артем Клига, який намагається допомагати тим, кого призвали силоміць.

Випадок у Пензенській області

У Пензенській області, де військкоми діють особливо агресивно, місцевий житель Владислав Леонідов розповів, що у травні виявив свого знайомого у військкоматі після того, як той зник на кілька годин. Чоловіка викликали до відділку поліції нібито для перевірки особистих даних, але там на нього вже чекали двоє військових вербувальників, які відвезли його на призовний пункт і побили по печінці та нирках. Леонідову вдалося втрутитися й домогтися звільнення знайомого лише в момент, коли того везли на медогляд. «Якби ми приїхали на дві години пізніше, його б уже забрали. Вони діють дуже швидко», – сказав він.

Рейди в Пензі, які проводять правоохоронці або співробітники військкоматів, привернули увагу місцевих – у знак протесту жителі почали викладати відео в мережу. Влада ж применшила значення інцидентів і пригрозила жорсткими заходами тим, хто поширює такі відео. Пензенський військком Андрій Сурков заявив на брифінгу, що будь-які рейди в регіоні спрямовані проти ухилянтів, а обласне управління МВС спростувало, що затриманих відправляють на фронт.

Гроші за доноси і тиск на блогерів

Блогер Станіслав Морозов, який у своєму документальному фільмі привернув увагу до проблеми, заявив, що ФСБ відкрила щодо нього розслідування: «Мені не заборонили продовжувати, але дали зрозуміти, що в моїх же інтересах цього не робити». За словами родичів затриманих, з якими спілкувався Морозов, багато хто погодився підписати контракт після погроз підкинути наркотики й заарештувати на місці.

Частково тиск пояснюється регіональними програмами, де стороннім пропонують винагороду – здебільшого 100 тисяч рублів (близько $1300) – за те, що вони приведуть когось до військкомату. За словами Морозова, у під'їздах по всій Пензі висять оголошення: «Приведи друга на призовний пункт – отримай 100 000 рублів». Подібні кампанії фіксують і в інших регіонах – зокрема в Татарстані, де виробляють більшість російських дронів, а також в Амурській, Ярославській областях, Калузі, Воронежі та Архангельську.

Чи готує Кремль нову мобілізацію

За словами американських посадовців, ці заходи, ймовірно, вже поповнили лави на фронті, хоча навряд чи їх достатньо для суттєвих проривів. Натомість Кремль, за їхніми оцінками, і далі розглядає новий раунд примусової мобілізації – найімовірніше, вже після виборів до Держдуми у вересні. Якщо перша хвиля стосувалася резервістів і чоловіків із бойовим досвідом, то нова, ймовірно, приведе на фронт людей без досвіду й бажання воювати. Політичні ризики такого кроку можуть переважити військову вигоду – деякі росіяни вже заявляють про готовність чинити збройний опір власній мобілізації.

Нагадаємо, про підготовку Кремля до нової хвилі мобілізації «Главком» писав два тижні тому. До слова, саме в Пензенській області силова мобілізація розпочалася ще в червні – тоді жінки намагалися відбити затриманих чоловіків у силовиків просто на вулицях.