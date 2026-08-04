Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль вдався до примусу: росіян б'ють, щоб змусити воювати – WSJ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль вдався до примусу: росіян б'ють, щоб змусити воювати – WSJ
Влада пропонує тим, хто готовий воювати, суми більші за річну зарплату
фото ілюстративне

Правозахисники фіксують дедалі більше випадків побиття й залякування чоловіків

Кремль вдається до дедалі жорсткіших методів, щоб змусити росіян воювати проти України – серед них побиття й маніпуляції, що посилює очікування другої хвилі примусової мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як військкоми полюють на чоловіків

За словами юристів, правозахисників та очевидців, у невеликих містах і населених пунктах Росії деякі військкоми вдаються до затримання чоловіків на вулицях, біля місць їхньої роботи або під приводом рутинної перевірки документів. У військкоматі людей можуть залякувати або бити, доки ті не погодяться йти на війну. Ця кампанія тиску нагадує часткову мобілізацію, яку президент Росії Володимир Путін запровадив восени 2022 року, коли позиції Росії на фронті почали слабшати через нестачу особового складу.

Влада пропонує тим, хто готовий воювати, суми, здатні змінити життя – часто більші за річну зарплату. Однак вербування ускладнилося після повідомлень про зловживання в армії РФ і дедалі смертоноснішу зброю України, яка скоротила середню тривалість життя солдата на фронті до кількох хвилин, днів чи тижнів. «Влада перейшла до методу примусу: людей затримують і відправляють на фронт», – каже адвокат Артем Клига, який намагається допомагати тим, кого призвали силоміць.

Випадок у Пензенській області

У Пензенській області, де військкоми діють особливо агресивно, місцевий житель Владислав Леонідов розповів, що у травні виявив свого знайомого у військкоматі після того, як той зник на кілька годин. Чоловіка викликали до відділку поліції нібито для перевірки особистих даних, але там на нього вже чекали двоє військових вербувальників, які відвезли його на призовний пункт і побили по печінці та нирках. Леонідову вдалося втрутитися й домогтися звільнення знайомого лише в момент, коли того везли на медогляд. «Якби ми приїхали на дві години пізніше, його б уже забрали. Вони діють дуже швидко», – сказав він.

Рейди в Пензі, які проводять правоохоронці або співробітники військкоматів, привернули увагу місцевих – у знак протесту жителі почали викладати відео в мережу. Влада ж применшила значення інцидентів і пригрозила жорсткими заходами тим, хто поширює такі відео. Пензенський військком Андрій Сурков заявив на брифінгу, що будь-які рейди в регіоні спрямовані проти ухилянтів, а обласне управління МВС спростувало, що затриманих відправляють на фронт.

Гроші за доноси і тиск на блогерів

Блогер Станіслав Морозов, який у своєму документальному фільмі привернув увагу до проблеми, заявив, що ФСБ відкрила щодо нього розслідування: «Мені не заборонили продовжувати, але дали зрозуміти, що в моїх же інтересах цього не робити». За словами родичів затриманих, з якими спілкувався Морозов, багато хто погодився підписати контракт після погроз підкинути наркотики й заарештувати на місці.

Частково тиск пояснюється регіональними програмами, де стороннім пропонують винагороду – здебільшого 100 тисяч рублів (близько $1300) – за те, що вони приведуть когось до військкомату. За словами Морозова, у під'їздах по всій Пензі висять оголошення: «Приведи друга на призовний пункт – отримай 100 000 рублів». Подібні кампанії фіксують і в інших регіонах – зокрема в Татарстані, де виробляють більшість російських дронів, а також в Амурській, Ярославській областях, Калузі, Воронежі та Архангельську.

Чи готує Кремль нову мобілізацію

За словами американських посадовців, ці заходи, ймовірно, вже поповнили лави на фронті, хоча навряд чи їх достатньо для суттєвих проривів. Натомість Кремль, за їхніми оцінками, і далі розглядає новий раунд примусової мобілізації – найімовірніше, вже після виборів до Держдуми у вересні. Якщо перша хвиля стосувалася резервістів і чоловіків із бойовим досвідом, то нова, ймовірно, приведе на фронт людей без досвіду й бажання воювати. Політичні ризики такого кроку можуть переважити військову вигоду – деякі росіяни вже заявляють про готовність чинити збройний опір власній мобілізації.

Нагадаємо, про підготовку Кремля до нової хвилі мобілізації «Главком» писав два тижні тому. До слова, саме в Пензенській області силова мобілізація розпочалася ще в червні – тоді жінки намагалися відбити затриманих чоловіків у силовиків просто на вулицях.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Проукраїнський розворот блогерки Трампа Лумер розколов рух MAGA – WP
Проукраїнський розворот блогерки Трампа Лумер розколов рух MAGA – WP
Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні
Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні
Кремль вдався до примусу: росіян б'ють, щоб змусити воювати – WSJ
Кремль вдався до примусу: росіян б'ють, щоб змусити воювати – WSJ
США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди
США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем
Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем
Заморожені активи Росії. Новий прем'єр поставив завдання послам
Заморожені активи Росії. Новий прем'єр поставив завдання послам

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua