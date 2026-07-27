Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів
Кремль очікує протестів
фото: АР

Росгвардія вперше отримала нові інструкції на випадок мобілізації та воєнного стану

Росгвардія вперше внесла до своїх правил цивільної оборони положення про захист від загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що такі зміни можуть свідчити про підготовку Кремля до можливих масових протестів після оголошення нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначили у ЦПД, оновлені правила цивільної оборони Росгвардії вперше містять положення про захист від «загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час».

У Центрі наголосили, що такі рішення свідчать про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення чергового призову.

Також у ЦПД звернули увагу, що, попри спроби російської влади приховати реальний стан справ на фронті, системні зміни законодавства та облаштування нових військових полігонів можуть свідчити про підготовку до нової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії. За словами глави держави, Кремль також має намір залучити додаткові сили з КНДР.

Президент повідомив, що Москва розраховує отримати ще близько 30 тис. північнокорейських військових. Для цього, зокрема, у Воронезькій області ще з червня триває підготовка до їхнього прийому.

Читайте також:

Теги: росія протест мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ вивели з ладу майже 43% нафтопереробних потужностей РФ
Генштаб розкрив, яку частину нафтопереробної галузі РФ вже виведено з ладу
4 липня, 09:46
Росіяни купляють по сім-вісім коней на місяць
Бензиновий колапс. Росіяни масово купують коней
6 липня, 11:25
Росіяни кинулися встановлювати ГБО через дефіцит бензину
Окупанти зіткнулися з новими наслідками паливної кризи
2 липня, 14:31
Українські удари знизили виробництво хімпрому в РФ
Росія втратила частину виробництва хімічної продукції
6 липня, 06:20
Президентка Молдови Мая Санду висловилася про загрозу нового конфлікту в Молдові
Чи стане Гагаузія новим Придністров'ям? Президентка Молдови дала відповідь
15 липня, 20:29
Чорногорія готується скасувати безвіз для росіян і білорусів
Брюссель змусив популярний курорт змінити правила для росіян
16 липня, 18:40
Судно, що перевозить скраплений природний газ з російського проекту «Ямал СПГ»
Греція заблокувала нові санкції ЄС проти Росії: названо причину
17 липня, 15:08
Черги на заправних станціях нібито значно скоротилися
Паливна криза в Росії послабшала – Bloomberg
23 липня, 11:11
Путін під час зустрічі із російськими військовими
Путін заявив, що Україна втратить західні землі
Вчора, 20:15

Соціум

Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів
Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів
Удар по експортному терміналу у Ростовській області: Генштаб розкрив деталі
Удар по експортному терміналу у Ростовській області: Генштаб розкрив деталі
Мер Вроцлава відреагував на напади на українців
Мер Вроцлава відреагував на напади на українців
Масштабні пожежі в Іспанії: площа випалених лісів зросла сягнула 172 тисяч гектарів
Масштабні пожежі в Іспанії: площа випалених лісів зросла сягнула 172 тисяч гектарів
Черговий напад на українців у Вроцлаві: українське консульство направило запит до поліції Польщі
Черговий напад на українців у Вроцлаві: українське консульство направило запит до поліції Польщі
Американець у 18 років став наймолодшим професором у світі
Американець у 18 років став наймолодшим професором у світі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
131K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
130K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
114K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua