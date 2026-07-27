Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів

Росгвардія вперше отримала нові інструкції на випадок мобілізації та воєнного стану

Росгвардія вперше внесла до своїх правил цивільної оборони положення про захист від загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що такі зміни можуть свідчити про підготовку Кремля до можливих масових протестів після оголошення нової хвилі мобілізації. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначили у ЦПД, оновлені правила цивільної оборони Росгвардії вперше містять положення про захист від «загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час».

У Центрі наголосили, що такі рішення свідчать про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення чергового призову.

Також у ЦПД звернули увагу, що, попри спроби російської влади приховати реальний стан справ на фронті, системні зміни законодавства та облаштування нових військових полігонів можуть свідчити про підготовку до нової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує умови для розширення мобілізації в Росії. За словами глави держави, Кремль також має намір залучити додаткові сили з КНДР.

Президент повідомив, що Москва розраховує отримати ще близько 30 тис. північнокорейських військових. Для цього, зокрема, у Воронезькій області ще з червня триває підготовка до їхнього прийому.