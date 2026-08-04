Іран визнав, що планував ракетний удар по трьох цілях в Україні

Заява пролунала на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі

Мохсен Резаї: Тегеран скасував атаку після вибачень Києва

Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по трьох об'єктах на території України у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі, однак зрештою відмовився від цього плану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ynet.

Про підготовку удару розповів секретар Ради доцільності Ірану, радник верховного лідера країни Алі Хаменеї Мохсен Резаї. За його словами, Тегеран мав намір атакувати три об'єкти в Україні, але відмовився від цього рішення після того, як українська сторона нібито принесла вибачення.

«Ми були готові завдати удару по трьох об'єктах на території України, – заявив Резаї. – Однак після того, як країна вибачилася, ми скасували атаку».

Як зазначає видання, ця заява пролунала на тлі погроз Тегерана відповісти на атаку наприкінці липня на іранське судно в Каспійському морі.

Конфлікт між країнами загострився 25 липня, коли українські безпілотники завдали ударів по низці об'єктів в акваторії Каспійського моря, зокрема по нафтодобувній платформі та вантажних суднах, які, за даними Служби безпеки України, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією. Тегеран заявив, що внаслідок атаки загинув один моряк, ще один дістав поранення, і назвав удар «актом агресії».

Уже за кілька днів риторика Тегерана пом'якшилася: після телефонної розмови між главами МЗС двох країн погрози «відповіддю» змінилися вимогою компенсації. Утім, як з'ясувалося зараз, до цього моменту в Тегерані вже встигли розглянути й воєнний сценарій. За оцінками аналітиків, частина іранських балістичних ракет теоретично здатна досягати української території безпосередньо з пускових позицій на півночі країни.

Нагадаємо, 26 липня Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на своє торгове судно в Каспійському морі та пригрозило Києву «відповідними діями».