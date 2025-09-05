Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані як Україні, так і Росії

Прессекретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України у вигляді розміщення іноземних військ

На Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії. Слова Пєскова цитують росЗМІ, передає «Главком.

За словами речника Кремля, гарантії безпеки для України «можуть і мають бути предметом для майбутніх перемовин». Пєсков каже, що ці гарантії мають бути реальними і взаємними.

Також прессекретар Путіна заявив, що Росія не прийме форму гарантій безпеки для України у вигляді розміщення іноземних військ. За його словами, це буде неприйнятно для Росії, оскільки іноземні війська не можуть виступати як гарантії безпеки для України.

Серед іншого Пєсков виокремив, що розмова між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом може бути організована дуже швидко, якщо виникне така потреба.

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

Своєю чергою представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія не має наміру обговорювати будь-які пропозиції щодо введення іноземних військ в Україну.

Варто зазначити, що за повідомленням The Wall Street Journal, Європейське військове командування розробило детальний план розгортання військ в Україні, який включає створення двох окремих сухопутних груп.

Зазначається, що перша група буде відповідати за підготовку та допомогу українським військовим, а друга за формування «сил стримування» для недопущення нової російської агресії.

Згідно з поточним планом, вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тис. військових. Патрулювання українського повітряного простору здійснюватиметься авіацією країн НАТО, розташованою за межами України.