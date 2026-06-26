Латвія посилює ППО на східному кордоні: країна готується до нових повітряних загроз

Важливою частиною підготовки є не лише військова складова, а й цивільна оборона – оповіщення населення, робота укриттів та взаємодія між громадами у кризових ситуаціях

Латвія найближчим часом розмістить додаткові системи протиповітряної оборони, радари та засоби перехоплення на східному напрямку.

Таке рішення ухвалили після засідання Військової ради та зустрічі з представниками прикордонних регіонів на тлі посилення безпекових викликів у регіоні, пише «Главком» із посиланням на «Латвійське суспільне медіа».

У Міністерстві оборони Латвії заявили, що зараз шукають можливості для швидкого зміцнення системи захисту повітряного простору. За словами міністра оборони Райвіса Мелніса, повністю виключити ризик проникнення безпілотників неможливо, однак країна працює над підвищенням ефективності ППО.

«Ми не можемо на 100% виключити можливість проникнення якогось дрона. Але ми будемо працювати над удосконаленням системи протиповітряної оборони, щоб небо було безпечним», – наголосив Мелніс.

Міністр зазначив, що одним із головних викликів є час, необхідний для проведення закупівель та розгортання нових систем. Водночас, за його словами, вже знайдені рішення, які дозволять найближчим часом посилити оборонні можливості країни.

«Потрібні не лише дрони та радари, а й інтеграція цих систем, а також підготовка військовослужбовців. Тут варто висловити вдячність нашим союзникам з України», – сказав глава Міноборони Латвії.

Під час зустрічі представники влади також обговорили зміцнення сухопутного кордону, зокрема встановлення інженерних перешкод, а також питання обміну інформацією між державними установами та місцевими громадами.

Президент Латвії Едгар Рінкевич звернув увагу, що важливою частиною підготовки є не лише військова складова, а й цивільна оборона – оповіщення населення, робота укриттів та взаємодія між громадами у кризових ситуаціях.

«Є ситуації, коли автобус із дітьми виїжджає з одного самоврядування, а повітряна тривога оголошується вже на території іншого. У таких випадках потрібен чіткий алгоритм дій і можливість оперативного зв’язку між громадами», – пояснив Рінкевич.

Він також додав, що система обміну секретною інформацією між керівниками самоврядувань лише починає працювати на повну потужність, оскільки доступ до державної таємниці для частини посадовців почав діяти лише з початку цього року.

Надалі до подібних зустрічей планують залучати представників Міністерства внутрішніх справ, Центру кризового управління та Державної пожежно-рятувальної служби. Це має допомогти координувати дії у випадках надзвичайних ситуацій та посилити загальну систему безпеки країни.

Нагадаємо, вранці 8 червня винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Латвії. Це перший випадок, коли дрон у латвійському повітряному просторі саме збили. Раніше безпілотники вже залітали на територію країни – деякі падали й вибухали, – але збивати їх до сьогодні не доводилося. Над Естонією винищувачі місії повітряного патрулювання вже знищували один дрон.