Лавров і Небензя озвучили різні версії про обстріл «Охматдиту»

Лавров і Небензя озвучили різні версії, які суперечать одна одній

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не узгодив з постійним представником РФ при ООН Василем Небензею пропагандистські наративи щодо обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» 8 липня. Про це розповів постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Небензя стверджував, що в «Охматдит» потрапила українська ракета, а Лавров заявив, що то була російська ракета, нібито збита за допомогою систем ППО.

Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ.



Ось і цього разу версія лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в «Охматдит», озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з… pic.twitter.com/uJNoDkHWQF — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024

«На розміщених українськими користувачами Інтернету відеороликах…. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати за характерним оперенням, що чітко вирізняється, та іншими характеристиками», – заявив російський постпред на засіданні Радбезу 9 липня.

Лавров на пресконференції у штаб-квартирі ООН 17 липня спростував ці слова, озвучивши іншу версію.

«Ось нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі. Одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою й уламки цієї ракети впали на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві», – сказав глава МЗС Росії.

Кислиця зазначив, що ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу «радив Небензі частіше набирати свого шефа в Москві й звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку».

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару по столиці України загинуло 33 людини, 121 була поранена. За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 15 липня 29 поранених містян залишалися в лікарнях, з них троє – у важкому стані. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.