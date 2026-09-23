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51 країна зробила спільну заяву про підтримку України в ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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51 країна зробила спільну заяву про підтримку України в ООН
Країни підтримали зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі
фото: МЗС

«Ми стоїмо разом з Україною та підтримуємо її у протистоянні російській агресії»

51 країна-член ООН закликала Росію погодитися на припинення вогню та розпочати змістовні мирні переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Ми стоїмо разом з Україною та підтримуємо її у протистоянні російській агресії. Ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Закликаємо Росію нарешті зробити те саме», – йдеться у заяві.

Зокрема, країни закликали Росію забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей.

До того ж країни підтримали зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню й закликає Росію зробити те саме. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Київ послідовно демонструє готовність до припинення бойових дій і неодноразово підтверджував цю позицію на міжнародному рівні.

Зауважимо, що Україна та Росія висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке може стосуватися енергетики та зерна. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив після розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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Теги: ООН Андрій Сибіга

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