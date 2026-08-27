Росія протягом дня атакувала Україну понад 100 БпЛА: деталі від Повітряних сил

Протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів

Протягом дня 27 серпня (із 07:00 по 19.00) росіяни атакували Україну близько 140 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що понад 100 зі 140 – реактивні дрони. Більшість російська терористична армія спрямувала у бік столиці.

«Станом на 19:00 в повітряному просторі понад 10 реактивних ударних безпілотників. За попередніми даними, із 140 БпЛА протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів», – йдеться у повідомленні.

До того ж Повітряні сили закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, від самого ранку столиця перебуває під атаками російських безпілотників. Поліцейські та рятувальники продовжують працювати на місцях падіння уламків і ліквідовувати наслідки ворожого удару. Унаслідок атаки постраждали люди, є пошкодження.

Зокрема, РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні. Також пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині та склад мережі «Коло», що належить компанії Varus.