Українські дипломати промовисто відреагували на виступ Лаврова в Радбезі ООН

Лавров виголосив промову російською мовою

Українська делегація виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку слухала через переклад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новини.Live».

«Українська делегація вдягла навушники під час виступу Лаврова в Радбезі ООН. На чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою представники України таким чином відреагували на промову очільника російського МЗС», – наголосило видання.

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Зазначається, що сам Лавров виступав російською мовою, а його промову перекладали для учасників засідання.

Зауважимо, що глава МЗС Росії на засіданні розповідав російську версію причин війни. Лавров заявив, що європейські держави створювали «антиросійську кампанію» і що внаслідок цього Москва нібито була змушена розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Україна могла б залишитися в кордонах 1991 року, якби Мінські домовленості були виконані.

Лавров також сказав, що Росія нібито не має наміру робити паузу у бойових діях на період переговорів. Водночас він стверджував, що Москва готова до переговорів задля досягнення того, що російська сторона називає «стійким і справедливим миром».