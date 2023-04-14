Леді Гага отримала посаду в Білому домі: деталі
Леді Гага продала понад 170 мільйонів платівок та виграла 13 премій «Греммі», що зробило її однією з найуспішніших виконавиць в історії
Президент США Джо Байден призначив співачку та актрису Леді Гагу (справжнє ім'я – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) співголовою президентського комітету з культури та мистецтва. Крім співачки на цю посаду також призначено американського продюсера Брюса Коена.
Про це повідомляє видання The New York Times.
Зазначається, що Леді Гага продала понад 170 мільйонів платівок та виграла 13 премій «Греммі», що зробило її однією з найуспішніших виконавиць в історії.
Відновлення комісії відбувається в той час, коли багато хто вважає, що гуманітарні науки перебувають у небезпеці через різке скорочення набору до вищих навчальних закладів та фінансової підтримки наукових досліджень.
Комітет з культури та мистецтва, який відтепер представлятиме відома актриса, було створено у 1982 році. Він дає президенту США та керівникам американських відомств рекомендації з питань політики у сфері культури.
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