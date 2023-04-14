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Леді Гага отримала посаду в Білому домі: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Леді Гага отримала посаду в Білому домі: деталі
Комітет з культури та мистецтва, який відтепер представлятиме відома актриса, було створено у 1982 році
фото з вільних джерел

Леді Гага продала понад 170 мільйонів платівок та виграла 13 премій «Греммі», що зробило її однією з найуспішніших виконавиць в історії

Президент США Джо Байден призначив співачку та актрису Леді Гагу (справжнє ім'я – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) співголовою президентського комітету з культури та мистецтва. Крім співачки на цю посаду також призначено американського продюсера Брюса Коена.

Про це повідомляє видання The New York Times. 

Комітет з культури та мистецтва було створено у 1982 році. Він дає президенту США та главам американських відомств рекомендації з питань політики у сфері культури.

Зазначається, що Леді Гага продала понад 170 мільйонів платівок та виграла 13 премій «Греммі», що зробило її однією з найуспішніших виконавиць в історії.

Відновлення комісії відбувається в той час, коли багато хто вважає, що гуманітарні науки перебувають у небезпеці через різке скорочення набору до вищих навчальних закладів та фінансової підтримки наукових досліджень.

Комітет з культури та мистецтва, який відтепер представлятиме відома актриса, було створено у 1982 році. Він дає президенту США та керівникам американських відомств рекомендації з питань політики у сфері культури.

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Теги: США культура актриса співачка

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