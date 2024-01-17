Лідера сербської опозиції катували під час арешту – The Guardian

Затриманого Ніколу Сандуловича нібито жорстоко побили під час допиту в приміщенні Агентства з безпеки і інформації

Причиною арешту Сандуловича стало відео, яке він опублікував у X

Лідера опозиційної сербської Республіканської партії Ніколу Сандуловича було арештовано на початку січня 2023 року. Коли його відпустили, він заявив, що його катували правоохоронці. Про це повідомляє The Guardian.

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На початку місяця співробітники спецслужб арештували лідера опозиційної сербської Республіканської партії Ніколу Сандуловича після того, як він вшанував пам'ять косовських албанців, які воювали проти сербів.

Як розповів адвокат затриманого Чедомір Стойкович, Сандуловича нібито жорстоко побили під час допиту в приміщенні Агентства з безпеки і інформації (BIA). Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Причиною для арешту слугувало відео, яке Сандулович опублікував у X. На ньому він поклав вінок до меморіалу «Адем Яшарі» в селі Преказ, встановлений з нагоди вшанування пам’яті одного із засновників Армії визволення Косова Адема Яшарі та його родини, які були вбиті у березні 1998 року.

Правоохоронці відпустили Сандуловича з під варти. На волі він заявив, що його «били мене, катували, принижували та погрожували вбити мене та мою родину».

Адвокати політика заявили, що в результаті жорстокого поводження їх підопічний був паралізований, а також страждає від пошкодження нерва.

«Я був викрадений співробітниками сербської таємної поліції, які били мене, катували, принижували і погрожували вбити мене і мою сім'ю протягом більше шести годин, ставлячи під загрозу не тільки моє здоров'я, а й життя. Все це через моє політичне самовираження і покладання квітів на могилу вбитої семирічної дівчинки, яка належала до сім'ї Джашарі», – заявив сам Сандулович.

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Нагадаємо, 17 грудня у Сербії відбулися позачергові парламентські та місцеві вибори. Вучич оголосив про перемогу правлячої «Сербської прогресивної партії».

Після оголошення результатів виборів сотні людей вийшли на протести. Опозиція вважає вибори сфальсифікованими та закликала до анулювання результатів голосування.

Зокрема, виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці «майданізацією» і заявив про «непоправний» збиток будівлі мерії.