Політ, за яким спостерігає увесь світ. Літак Пелосі наближається до Індонезії

Офіційних коментарів Пелосі щодо імовірного візиту не було

За пересуванням борту спостерігає понад 300 тис. людей

Літак зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі наблизився до узбережжя Індонезії. Про це свідчать дані програми Flightradar24.

За пересуванням віпборту стежать понад 300 тис. людей по всьому світу.

Напередодні стало відомо, що Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією.

Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню. Як відомо, сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню (відео).

Тим часом Тайвань посилив рівень бойової готовності в очікуванні Пелосі.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Якщо Пелосі відвідає Тайвань, це стане першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року. США розглядають можливий візит Пелосі до Тайваню як підтримку демократії і свободи на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Китай розглядає Тайвань як свою територію і допускає силове захоплення.

Пекін неодноразово попереджав Вашингтон про жорсткі заходи, якщо цей візит відбудеться. Зокрема, влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

