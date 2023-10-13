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В Амстердамі закрилися єврейські школи після заклику ХАМАСу до погромів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Амстердамі закрилися єврейські школи після заклику ХАМАСу до погромів
Заняття у єврейських школах 13 жовтня не проводитимуться
фото ілюстративне

Міська влада Амстердама вирішила убезпечити учнів єврейських шкіл

У п’ятницю, 13 жовтня, після закликів ХАМАС «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду» влада Амстердама вирішила не проводити заняття у трьох єврейських школах. Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що школи Roj Pina, Maimonides і Cheider залишаться закритими сьогодні, «виходячи з безпеки дітей і персоналу як найвищого пріоритету та з наміром не ризикувати».

Рівень загрози в Нідерландах поки не підвищений, повідомив інформаційному агентству ANP національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки.

Але нинішній рівень загрози є «значним», що означає, що теракт у Нідерландах можливий.

Деякі єврейські організації кажуть, що побоювання антисемітських інцидентів ще більше зросли. 

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

Представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус підтвердив, що бойовики ХАМАС вбивали та обезголовлювали дітей.

У Парижі 12 жовтня заборонили дві демонстрації на підтримку палестинців через побоювання заворушень. Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати заборонений мітинг на підтримку палестинського народу.

Теги: ХАМАС Ізраїль Нідерланди теракт

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