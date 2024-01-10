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Зеленський зустрівся з українською громадою у Вільнюсі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вільнюсі
Президент України разом із президентом Литви та першою леді під час зустрічі з українською громадою Литви
фото: Офіс Президента

Зустріч відбулася в Українському центрі у Вільнюсі

Під час візиту до Литви 10 січня президент України Володимир Зеленський разом із президентом Литви Гітанасом Науседою та першою леді Діаною Науседєнє зустрілися з українською громадою Литви. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Захід відбувся в Українському центрі у Вільнюсі. Біля входу глав держав зустріли українські діти та подарували власноруч зроблені фетрові синьо-жовті квітки, які є символом Українського центру.

Президент України зустрівся з українською громадою Литви
Президент України зустрівся з українською громадою Литви
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський ознайомився з діяльністю організацій, які підтримують Український центр і надають допомогу тимчасово переміщеним українським громадянам. 

Глава Української держави подякував Гітанасу Наусєді та Діані Наусєдєнє за тепле ставлення до українських громадян і надзвичайно емоційну частину його візиту до Литви.

Зеленський наголосив, що українці вже мають десятки тисяч причин дякувати Литовській Республіці, литовським громадам, багатьом литовським родинам.

«Зброя від вас, політична підтримка від вас, волонтерські збори від вас, прихисток для українських жінок і дітей, наша спільна дипломатична робота, наші спільні культурні та освітні ініціативи – ми цінуємо все це.

І я впевнений, що українські та литовські серця вже ніколи не втратять звички до спільного ритму. Це ритм поваги. Це ритм свободи. Це ритм справжньої довіри», – написав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюса.

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Теги: президент українці Володимир Зеленський Литва

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