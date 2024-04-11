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Знищення Трипільскої ТЕС: що відбувається зараз у місті-супутнику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Знищення Трипільскої ТЕС: що відбувається зараз у місті-супутнику
Иіськрада Українки та всі місцеві служби працюють над усуненням наслідків ракетної атаки на станцію
фото Катерина Проценко

Наразі ситуація у місті контрольована

У місті-супутнику Трипільської ТЕС введено графіки аварійного відключення електрики і графіки подачі води. Водночас міськрада Українки та всі місцеві служби працюють над усуненням наслідків ракетної атаки на станцію. Про це повідомила секретарка Української міської ради від Катерина Проценко.

«Українська міська рада та всі служби злагоджено працюють, щоб усунути наслідки атаки. Введено графіки аварійного відключення електроенергії. Також планово відключають ліфти та вводять графіки подачі води. Гаряча вода буде відсутня до стабілізації ситуації», - повідомила вона.

Секретарка міськради додала, що у місті цілодобово працюватимуть «Пункти незламності»

«Сьогодні там консультують психологи, є вода, можливість зарядити пристрої, перекусити. Тож усі, хто потребує допомоги – звертайтеся», - закликала Проценко.

Наразі ситуація у місті контрольована.

Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго». Зокрема причиною тому зруйнування Трипільської ТЕС.

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Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС - Донеччина. На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

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Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Теги: міськрада пункти незламності відключення Київщина обстріл війна

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