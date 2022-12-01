Литва оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

Чиновник має покинути країну протягом п'яти днів

У четвер, 1 грудня, представнику російського посольства в Литві вручили ноту про оголошення його персоною нон ґрата. Про це повідомляє МЗС Литви.

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«У МЗС викликали представника посольства Росії в Литві. Йому вручили ноту про оголошення персоною нон грата (PNG) співробітника посольства Росії в Литві за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом», – йдеться в повідомленні.

Чиновник має покинути країну протягом п'яти днів.

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Раніше Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата, не пояснюючи причин.

У березні Республіка Болгарія, за погодженням із прем'єр-міністром країни Кирилом Петковим, оголосила десять російських дипломатів персонами нон ґрата.

До слова, уряд Литви виділив ще €13 млн для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Також Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми. Як повідомлялося, Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

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Крім того, Литва передасть Україні боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії та зимову форму для ЗСУ.