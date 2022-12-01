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Литва оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Литва оголосила російського дипломата персоною нон ґрата
фото ілюстративне

Чиновник має покинути країну протягом п'яти днів

У четвер, 1 грудня, представнику російського посольства в Литві вручили ноту про оголошення його персоною нон ґрата. Про це повідомляє МЗС Литви.

«У МЗС викликали представника посольства Росії в Литві. Йому вручили ноту про оголошення персоною нон грата (PNG) співробітника посольства Росії в Литві за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом», – йдеться в повідомленні.

Чиновник має покинути країну протягом п'яти днів.

Раніше Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата, не пояснюючи причин.

У березні Республіка Болгарія, за погодженням із прем'єр-міністром країни Кирилом Петковим, оголосила десять російських дипломатів персонами нон ґрата

До слова, уряд Литви виділив ще €13 млн для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Також Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми. Як повідомлялося, Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

Крім того,  Литва передасть Україні боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії та зимову форму для ЗСУ.

Теги: Україна окупанти росія війна

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