Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів з території Білорусі над Литвою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

Лукашенко вважає, що Литва перебільшує ситуацію

Посланець президента США Джон Коул оголосив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити польоти повітряних кулей над Литвою після переговорів із США. Ця угода стала результатом двох днів переговорів у Вільнюсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі», – заявив Коул агентству Reuters після зустрічі з Лукашенком.

Проте Лукашенко вважає, що Литва перебільшує ситуацію: «Я вважаю, що президент Білорусі щиро намагається заспокоїти ситуацію. Я думаю, що це займе деякий час, але я думаю, що це можна вирішити. Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами – так він мене запевняє», – додав Коул.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала вторгнення повітряних куль «гібридною атакою» з боку Білорусі, що є «абсолютно неприйнятним».

Також прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що запуск контрабандних повітряних куль з Білорусі, а також затримання литовських вантажівок, можуть бути кваліфіковані як акти тероризму. У своєму виступі вона підкреслила, що такі дії порушують авіаційну безпеку та міжнародне право, адже кулі спрямовуються до стратегічних об'єктів Литви, зокрема до аеропортів.

Варто зазначити, що 9 грудня Литва оголосила надзвичайний стан. Як зазначено в проєкті постанови, через контрабандні повітряні кулі, що надходять із сусідньої Білорусі та становлять загрозу національній безпеці Литви, надзвичайна ситуація оголошується на всій території країни.

