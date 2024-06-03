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Литва відкриє завод із виробництва артилерійських снарядів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Литва відкриє завод із виробництва артилерійських снарядів
Завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік
фото ілюстративне

Голова литовського уряду наголосила, що виробництво артснарядів важливе не тільки для Литви, а й для України

Литва підписала контракт з німецьким концерном Rheinmetall щодо будівництва заводу з виготовлення боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки країни.

«Створення заводу Rheinmetall у Литві є дуже важливим кроком на шляху до задоволення нагальних потреб нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе нам забезпечити безперебійний доступ до необхідного озброєння та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо продукцію, необхідну для європейської оборони», – заявила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

У будівництво буде вкладено понад €180 млн, для розвитку оборонного виробництва в Литві спростили частину екологічних та будівельних норм. Крім того, завод на 20 років буде позбавлений сплати корпоративного податку.

За словами Армонайте, інвестиції також дозволять створити щонайменше 150 нових робочих місць на новому заводі. Місце розташування заводу буде оголошено найближчими тижнями – передбачається, що він вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік. Голова уряду країни Інґріда Шимоніте називала виробництво важливим не лише для Литви, а й для України.

Нагадаємо, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів – виробництво різних типів дронів.

Як повідомлялося, озброєння й техніка, яку Сполучені Штати виділили у перших двох пакетах допомоги впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

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Теги: Литва озброєння завод будівництво

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