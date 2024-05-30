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Зведення фортифікацій на Запоріжжі. Глава області закликає не створювати галас, бо корупції нема

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Зведення фортифікацій на Запоріжжі. Глава області закликає не створювати галас, бо корупції нема
На Запоріжжі зводиться декілька ліній оборони – близько до фронту будують військові
фото з відкритих джерел

Голова Запорізької ОВА запевняє, що процес зведення фортифікацій постійно інспектують нардепи

На Запоріжжі зводяться декілька ліній оборони – обласна влада взаємодії із військовими задля своєчасного та якісного виконання робіт. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Що стосується будівництва на території Запорізької області, то тут зводиться декілька ліній оборони. Близько до фронту будують військові. Ми, в свою чергу, намагаємося з ними взаємодіяти, допомогти, аби вони якісно зробили роботи. Фокусуємося насамперед на строках виконання робіт. І термінів ми дотримаємося», – наголосив він.

Очільник ОВА підкреслив, що практично щотижня будівництво особисто інспектують народні депутати. За його словами, близько двох тижнів тому приїздив Віталій Безгін (депутат з фракції «Слуга народу» – «Главком»).

На питання про те, чи варто хвилюватися підрядникам та обласній владі на Запоріжжі після суспільного резонансу через корупцію під час побудови оборонних споруд на Харківщині, Федоров відповів, що там було більше медійної складової.

«Вважаю, що у тому, що відбувалося в Харкові, більше медійної складової, ніж реальної корупції. Це хочу підкреслити. Військові блогери, які описують ситуацію в Харківській області, підкреслюють, що фортифікації були виконані якісно і в повному обсязі», – зазначив він.

Очільник ОВА додав, що є чіткий розподіл повноважень між військовими та цивільними. За його словами, щось будують військові і відповідають за це, а щось будують цивільні під замовлення обласних військових адміністрацій і відповідають за це.

«Перша лінія оборони, яку будують військові, зводиться впритул до лінії фронту, там немає можливості задіяти важку техніку. Цивільні ж рідко коли будували ближче, ніж за 10 км від лінії фронту, зазвичай такі фортифікації, які зводять цивільні, розташовуються більш як за 10 км від лінії фронту», – повідомив Федоров.

Нагадаємо, Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та закупівлі дронів. За відповідне рішення проголосували 277 народних обранців. Очільником комісії призначено нардепа від «Слуги народу» Миколу Задорожнього. Також до складу увійшли вісім «слуг», та по одному представнику від всіх фракцій та груп Верховної Ради.

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Теги: корупція Запоріжжя Іван Федоров влада військові будівництво Верховна Рада

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