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Активісти понівечили улюблений ресторан Макрона

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Активісти понівечили улюблений ресторан Макрона
Французи продовжують протести проти пенсійної реформи
фото з відкритих джерел

Господарі кафе на бульварі Монпарнас намагалися загасити вогонь, але це їм не вдалось

На певний час президент Франції може залишитись без ситних обідів, адже вчора, під час акції протесту у Парижі підпалили його улюблений ресторан «Ротонда», де  Еммануель Макрон святкував перемогу на виборах у 2017 році. Про це повідомляє низка французьких ЗМІ. 

Господарі закладу, що на бульварі Монпарнас намагалися загасити вогонь, виливаючи воду з другого поверху, але частина навісу встигла повністю згоріти, частина будівлі також була пошкоджена. 

Маршрут маніфестації проходив через Шостий округ – один із найелітніших районів Парижа. Радикали з руху Black bloc почали вигукувати образливі репліки на адресу поліції, підпалювати сміттєві баки та закидати силовиків сміттям та скляними пляшками. Правоохоронці почали відтісняти маніфестантів, застосувавши сльозогінний газ.

Радикали з руху Black bloc почали вигукувати образливі репліки на адресу поліції, підпалювати сміттєві баки та закидати силовиків сміттям та скляними пляшками. Правоохоронці почали відтісняти маніфестантів, застосувавши сльозогінний газ.

За даними префектури поліції Парижа, 57 тисяч людей брали участь у маніфестації в Парижі в четвер. Страйки та акції протесту у Франції не припиняються останній місяць. Так, 23 березня, пройшло більше 240 демонстрацій по всій країні, на вулиці Франції вийшли понад мільйон людей. У Парижі протести переросли давно у масові заворушення, люди вступали у сутички з поліцейськими, палили фаєри та петарди.

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн скористалася статтею 49.3 Конституції для проведення законопроекту про підвищення пенсійного віку в країні з 62 до 64 років без голосування в парламенті. Ця ініціатива викликала сильну хвилю протестів, більшість із них збирала понад мільйон учасників по всій країні. Демонстрації супроводжувалися зіткненнями мітингувальників із поліцією, погромами та заворушеннями.
У середині квітня Конституційна рада має вирішити, чи документ відповідає нормам законодавства країни. У разі схвалення він набуде чинності з 1 вересня.

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Теги: президент Еммануель Макрон ресторан активісти міністр

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