Канада та Латвія з наступного тижня розпочнуть навчання українських військових
«Розширення підготовки українських офіцерів сприятиме успіху України на полі бою»
Латвія і Канада почнуть тренувати українських солдатів з 15 травня. Навчання відбудуться на латвійській території. Про це йдеться у заяві канадського уряду.
Навчання проводитимуть у межах операції UNIFIER спільно Збройними силами Канади та Національними збройними силами Латвії на рівні бойових командирів.
«Латвія та Канада є близькими союзниками по НАТО, об’єднані нашими міцними оборонними відносинами та взаємним зобов’язанням підтримувати Україну, коли вона захищається від незаконної та невиправданої війни Росії. Розширення нашої підготовки українських офіцерів сприятиме успіху України на полі бою», – зазначила міністр оборони Канади Аніта Ананд.
Ця ініціатива є доповненням до інших поточних заходів, що проводяться за операцією UNIFIER на підтримку України, йдеться у заяві.
Зазначимо, що приблизно 800 військовослужбовців Збройних сил Канади наразі перебувають у Латвії.
Крім того, готує своїх військових і ворог: війська Білорусі продовжили спільні з РФ навчання.
Раніше повідомлялося, що на кордоні з Росією відбудуться масштабні навчання військових із країн НАТО.
До слова, Естонія розпочала навчання десанту НАТО під керівництвом США.
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