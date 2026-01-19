Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запросив Нетаньягу увійти до Ради миру – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запросив Нетаньягу увійти до Ради миру – CNN
Ізраїль не надав офіційної відповіді про участь в органі
фото: Білий дім

Щонайменше вісім країн отримали від Сполучених Штатів запрошення долучитись до Ради миру

Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу приєднатися до Ради миру, яка має контролювати управління та відбудову післявоєнної Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, запрошення адресували Нетаньягу або іншому ізраїльському представнику від його імені. Водночас Ізраїль досі не надав офіційної відповіді чи погоджується він стати державою-засновницею.

Зазначається, що Нетаньягу перебуває під внутрішнім політичним тиском після переходу угоди про припинення вогню в Газі до другої фази. 17 січня він різко розкритикував залучення Туреччини та Катару до ключових ролей у виконавчій раді після того, як намагався запобігти їхній участі у справах Гази.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне запрошення від президента США Дональда Трампа увійти до складу створюваної Вашингтоном Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази. 

Раніше стало відомо, що запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Гази отримав російський диктатор Путін. У Кремлі це підтвердили, однак не уточнили, чи погодиться Москва брати участь у форматі та на яких умовах.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану
Трамп запровадив 25% мита для всіх торговельних партнерів Ірану
13 сiчня, 00:26
Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США
Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США
9 сiчня, 23:57
Країна-агресор Росія публічно підтримала режим Ніколаса Мадуро після подій у Венесуелі
Події у Венесуелі. Що отримала в результаті Росія?
5 сiчня, 18:22
Жінка молиться на порожній вулиці у Каракасі, 3 січня 2026 року
Тиша після бурі у Каракасі: вакуум влади у Венесуелі
5 сiчня, 16:45
СВО проти режиму Мадуро, у разі перемоги Трампа, була передбачувана ще до виборів 2024 року
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
4 сiчня, 10:10
На тлі ввічливості Трампа чітко простежувалася риторика, що більше тиснула на Київ, ніж змушувала Москву поступатися
Чому зустріч Зеленського з Трампом була вигідною і для Путіна: пояснення CNN
30 грудня, 2025, 03:24
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
28 грудня, 2025, 04:15
Трамп та Зеленський на зустрічі у Білому домі у серпні 2025 року
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
26 грудня, 2025, 22:55
В Україні триває 1399-й день повномасштабної війни
The Guardian називає дві головні причини, чому війна в Україні триватиме
23 грудня, 2025, 00:59

Політика

Правляча коаліція Чехії заблокувала продаж Україні літаків L-159
Правляча коаліція Чехії заблокувала продаж Україні літаків L-159
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
Трамп запросив Нетаньягу увійти до Ради миру – CNN
Трамп запросив Нетаньягу увійти до Ради миру – CNN
Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США
Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США
Китай вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню – Bloomberg
Китай вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню – Bloomberg
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua