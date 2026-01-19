Трамп запросив Нетаньягу увійти до Ради миру – CNN

Ізраїль не надав офіційної відповіді про участь в органі

Щонайменше вісім країн отримали від Сполучених Штатів запрошення долучитись до Ради миру

Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу приєднатися до Ради миру, яка має контролювати управління та відбудову післявоєнної Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, запрошення адресували Нетаньягу або іншому ізраїльському представнику від його імені. Водночас Ізраїль досі не надав офіційної відповіді чи погоджується він стати державою-засновницею.

Зазначається, що Нетаньягу перебуває під внутрішнім політичним тиском після переходу угоди про припинення вогню в Газі до другої фази. 17 січня він різко розкритикував залучення Туреччини та Катару до ключових ролей у виконавчій раді після того, як намагався запобігти їхній участі у справах Гази.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне запрошення від президента США Дональда Трампа увійти до складу створюваної Вашингтоном Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази.

Раніше стало відомо, що запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Гази отримав російський диктатор Путін. У Кремлі це підтвердили, однак не уточнили, чи погодиться Москва брати участь у форматі та на яких умовах.