Український посол в Азербайджані заявив про атаку жінок на нього

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«Я отримав більше 100 запитів у друзі у соціальних мережах від чарівних представниць прекрасної статі»

Ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв розповів про несподівану реакцію частини суспільства на його заяву про розлучення із дружиною. Про це він написав на Facebook-сторінці.

Так, на тлі оголошення про розлучення після 15 років шлюбу з Ольгою Гусєвою, йому «у друзі» у мережі попросилося близько сотні жінок.

«Я отримав більше 100 запитів у друзі у соціальних мережах від чарівних представниць прекрасної статі. Хочу сказати, що зараз я не готовий і не планую нові відносини. Зосереджуюсь, передусім, на роботі, займаюсь спортом, приділяю час дітям та друзям. Тому, змушений відхилити більшість запитів», – повідомив посадовець.

Посол зазначив, що отримав багато слів підтримки, особливо від близьких друзів, які «знають і розуміють ситуацію».

Нагадаємо, ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв після 15 років шлюбу розлучається з дружиною. Юрій Гусєв вказав, що «розлучення – це не кінець, а початок нового етапу», а також додав, що його шлюб «був наповнений багатьма складними, іноді дуже конфліктними, але також не менш прекрасними моментами».

Посадовець із дружиною Ольгою Гусєвою фото: facebook.com/yuriy.husyev

Ще у червні 2023 року Юрій Гусєв уже намагався розлучитись із дружиною – є відповідний позов до суду, але згодом передумав, про що свідчить відповідна ухвала.

Як відомо, 22 лютого Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Каневського Владислава Володимировича.

Наступним указом Зеленський призначив на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Гусєва Юрія Веніаміновича.

У 2009-2014 роках Гусєв працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.

У 2014-2016 – працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».

У 2016 – працював радником міністра інфраструктури, а у 2018 – радником міністра екології та природних ресурсів.

З 13 липня 2019 по 3 грудня 2020 – голова Херсонської обласної державної адміністрації, а з 03 грудня 2020 по 27 червня 2023 Гусєв був генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».