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Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW
Оборонні позиції РФ продовжують створювати проблеми для просування ЗСУ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські військові домагаються тактичних успіхів та успішно виснажують російські сили

Українські захисники під час контрнаступальних дій на півдні країни успішно виснажують сили російських окупантів, і можуть досягти оперативних успіхів до кінця поточного року. При цьому наступні серії оборонних позицій РФ продовжують створювати проблеми для просування ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни зазначають, що наступна серія російських оборонних позицій може виявитися слабкішою, менш замінованою та менш укомплектованою, ніж той оборонний шар, який прорвали українські війська.

«Однак російська оборона не є однорідною по всьому фронту на півдні України, і оцінки сили наступних російських оборонних позицій можуть бути екстраполяцією, яка базується на обмеженій інформації з невеликих ділянок фронту», – йдеться у повідомленні.

В ISW додають, що українські військові домагаються тактичних успіхів та успішно виснажують російські сили, що обороняються, і аналітики продовжують оцінювати, що контрнаступ ЗСУ «може призвести до оперативних успіхів у 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій, як і раніше, створюють серйозні проблеми для українських сил, і на окремих ділянках можуть бути міцно утримані».

Ключові висновки ISW:

  • Війська РФ у ніч із 6 на 7 вересня влаштували ще одну масштабну атаку безпілотниками «Шахед-136/131» на Сумську та Одеську області України.
  • Влада Московської області затримала командувача 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони спеціального призначення за звинуваченням у хабарництві та корупції на тлі атак безпілотників на Москву, що продовжуються і посилюються.
  • Війська РФ продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка – Донецьк та в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених просувань 7 вересня не було.

Нагадаємо, що розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року. Ймовірність того, що Збройні сили України здійснять прорив російської оборони до кінця року становить 40-50%. Водночас обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять завдання «дуже важким». 

Теги: ЗСУ війна контрнаступ

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