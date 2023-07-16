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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Ймовірність арешту Путіна. Гаага в очікуванні

glavcom.ua
Російський диктатор ризикує опинитись за гратами
фото з відкритих джерел

Чи поїде Путін до Туреччини та ПАР

У серпні російський диктатор володимир путін, ордер на арешт якого 17 березня видав Міжнародний кримінальний суд (МКС), що функціонує в Гаазі, може здійснити два візити. Вперше настільки далекі з моменту оголошення рішення про його арешт.

Так, у серпні путіна чекають у Туреччині, куди його давно зазиває під різними приводами президент Ердоган. Плюс – на 22-24 серпня у Південноафриканській республіці заплановано саміт БРІКС. Іронічно, що це міждержавне об’єднання Бразилії, росії, Індії, Китайської Народної Республіки, ПАР було засноване у червні 2006 року в рамках Петербурзького економічного форуму. І тепер і ПЕФ перетворився на посміховисько, і путіни можуть заарештувати на саміті БРІКС.

За своєю природою путін – боягуз. І він неодноразово це демонстрував. Наприкінці березня, невдовзі після того, як МКС видав ордер на його арешт, анонсували путінський приїзд до Туреччини на першу церемонію доставки ядерного палива нової АЕС «Аккую». Подія обіцяла бути грандіозною, яка говорить про продовження співпраці двох країн (попри те, що одна – країна-агресор, яка запевняє, що воює в Україні з усім блоком НАТО, а друга – член НАТО).

Однак 27 квітня путін, як і турецький лідер, що прихворів, взяли участь у церемонії дистанційно – з відеозв’язку. Причому ще за тиждень до цієї події стало відомо, що путін злякався прибути до Туреччини. Хтозна…

І це при тому, що Туреччина не підписувала і не ратифікувала Римський статут (статут) МКС, тож на неї не поширюються ці правила. Але путін, схоже, і зараз дрейфує туди їхати. Боїться, можливо, й чергового ятагана в спину від Ердогана у процесі зустрічі. Фактично зараз у цій парі саме Ердоган грає роль старшого партнера. І періодично тикає путіна в це обличчям. Що із зерновою угодою, що з поверненням в Україну командирів-азовців. Причому робиться це мало не демонстративно. І путін побоюється, що його опустять ще й на очах усього світу. Поки що ситуація виглядає так, що Ердоган – султан, а путін – васал. І цей васал явно зас*яв.

А ось ПАР не лише підписала Римський статут, а й ратифікувала. І зараз намагається знайти вихід із ситуації. Спроби перенести саміт до Китаю провалилися – це не хочуть Індія та Бразилія. Пропозиція про віртуальний саміт також була відкинута. Спроби знайти якісь юридичні лазівки, які б дозволили путіну прибути на захід без ризику бути заарештованим, поки теж ні до чого не привели. З ПАР до Кремля різними каналами ще з весни йдуть сигнали в стилі «не треба б путіну тут з’являтися, надішліть когось іншого». Офіційно ж таке говорити начебто незручно. Як незручно і – запросити путіна, а потім – заарештувати. Нехай навіть чужими руками.

Незручно і кремлю. Їхати начебто треба. Але – страшно… Не виключаю, що на момент саміту путін раптом різко захворіє.

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Теги: Туреччина путін Римський статут арешт Південно-Африканська республіка

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