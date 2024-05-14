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ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро
Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року
фото ілюстративне

Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

Європейський Союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility – наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування», – зазначив він.

Загалом цього року в межах програми Україна розраховує залучити 16 млрд євро.

«Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку», – додав голова українського уряду.

Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку – 4,76 млрд євро.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів ухвалив план для отримання фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року.

За виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Теги: Європейський союз гроші

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