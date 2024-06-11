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Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ
За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька
фото пресцентр СБУ

Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України

Служба безпеки зірвала спробу ФСБ отримати актуальні дані геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили координати цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації Збройних сил України.

Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів «Мотор Січі».

За вказівкою окупантів їхній «кріт» обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією.

Потім зловмисник робив позначки «потрібних» локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до ФСБ.

Він готувався направити відповідний «звіт» агресору через свого брата – безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби.

У разі отримання розвідувальної інформації, окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.

Однак, контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до ФСБ.

Контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до ФСБ
Контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до ФСБ
фото пресцентр СБУ

Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України.

За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька – ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону.

Після дистанційного вербування, агентів вивели на прямий контакт з представником ФСБ. Зазначається, що для комунікації зловмисники використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Хмельницький міськрайонний суд арештував членів сім’ї, яких «завербував» співробітник Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру. За даними досудового розслідування, у середині лютого 2024 року троє мешканців Кам’янець-Подільського району, які підозрюються у державній зраді, встановили зв’язок через Telegram і «Одноклассники» з представником ФСБ на ім’я Александр. Чоловік запропонував за грошову винагороду збирати відомості про місця розташування військовослужбовців Збройних сил України. У свою чергу матір, її син та донька погодилися на цю пропозицію.

До слова, 18 квітня, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

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Теги: Запоріжжя окупанти Мотор Січ державна зрада зрада

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