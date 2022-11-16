Міноборони РФ прокоментувало падіння російських ракет на територію Польщі

Росія назвала інформацію про падіння їхніх ракет у Польщі навмисною провокацією

Міноборони Росії відмовилося брати на себе відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє мирних жителів. Відповідну заяву опублікувала пресслужба Міноборони РФ.

«Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було. Опубліковані за гарячими слідами польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають жодного стосунку до російських засобів ураження», – заявили у РФ.

Росія цю інформацію назвала навмисною провокацією з метою ескалації ситуації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Заяви польських засобів масової інформації та офіційних осіб про нібито падіння «російських» ракет у районі населеного пункту Пшеводув є навмисною провокацією з метою ескалації обстановки», –– йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на території їхньої країни впали ракети саме російського виробництва.