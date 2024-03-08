Зеленський сьогодні їде в Туреччину: Банкова розкрила деталі візиту

Окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері

Сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Глава держави проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє Офіс президента.

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Адміністрація президента підтвердили, що Зеленський приїде до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом глава держави обговорить формулу миру, саміт миру, судноплавство у Чорному морі, продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

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«Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній», – йдеться у повідомленні.

Раніше зазначалося, що під час зустрічі лідери країн обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду, перспективи миру в регіоні та двосторонні відносини.

Нагадаємо, востаннє Зеленський відвідував Туреччину у липні минуло року.

У лютому стало відомо, що незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.