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Зеленський сьогодні їде в Туреччину: Банкова розкрила деталі візиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський сьогодні їде в Туреччину: Банкова розкрила деталі візиту
фото: glavcom.ua

Окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері

Сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Глава держави проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє Офіс президента.

Адміністрація президента підтвердили, що Зеленський приїде до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом глава держави обговорить формулу миру, саміт миру, судноплавство у Чорному морі, продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

«Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній», – йдеться у повідомленні.

Раніше зазначалося, що  під час зустрічі лідери країн обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду, перспективи миру в регіоні та двосторонні відносини.

Нагадаємо, востаннє Зеленський відвідував Туреччину у липні минуло року. 

У лютому стало відомо, що незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.

Теги: Туреччина Володимир Зеленський

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