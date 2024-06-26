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МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова: Кремль відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова: Кремль відреагував
МКС видав ордери на арешт Путіна, Шойгу і Герасимова
фото: скріншот

Росія не визнає юрисдикції суду в Гаазі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що У Кремлі вважають абсурдними ордери, видані Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російським ЗМІ.

Пєсков прокоментував рішення МКС назвавши їх «абсурдними, як і минулі два ордери», які стосувалися Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Він нагадав, що Росія не визнає юрисдикції МКС. «Ми не визнаємо юрисдикцію цього суду, не є членами відповідного статуту. Відповідно, ми не визнаємо ці ордери», – додали у Кремлі.

Нагадаємо, 25 червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресокри Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. 

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема на енергетичну інфраструктуру), шкоду цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності.

Прокурори МКС вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за вищевказані злочини.

Раніше Міжнародний кримінальний суд у  Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду

Теги: Міжнародний кримінальний суд арешт Сергій Шойгу

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