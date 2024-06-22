У Німеччині затримано шпигунів, які стежили за людиною з України

Серед трьох затриманих є українець

У місті Франкфурт-на-Майні затримали трьох громадян Вірменії, України й Росії, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби. Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Громадянина України Роберта А., Вірменії Вардгеса І. та Росії Армана С. звинувачують у зборі інформації про громадянина України, який перебуває в Німеччині. За даними Der Spiegel, він брав участь у бойових діях проти російської армії.

«З цією метою 19 червня 2024 року вони відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де мала перебувати особа, на яку вони орієнтувалися», – йдеться в повідомленні.

Трьох підозрюваних затримали, за клопотанням прокуратури суддя постановив узяти їх під арешт. Інших деталей про справу не повідомляють.

Нагадаємо, Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів.

Зазначається, що російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

До слова, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

За словами однокласника дівчинки, він бачив її біля школи, вона начебто когось чекала. Коли Валерія не повернулася додому, мама почала шукати дитину сама, але вже о 18:30 звернулась до поліції. Правоохоронці одразу розпочали пошуки зниклої.

Згодом німецька поліція на брифінгу підтвердила, що тіло, яке було знайдено 11 червня у лісі біля міста Дебельн, належить зниклій українській дівчинці Валерії.