Парламент Молдови схвалив продовження надзвичайного стану ще на 60 днів: названо причину
Молдова продовжує ще на 60 днів надзвичайний стан через війну в Україні
Режим надзвичайного стану (НС) в Молдові продовжать іще на два місяці з 4 червня. Про це повідомляє NewsMaker.
Парламент Молдови на засіданні 26 травня ухвалив пропозицію уряду голосами 58 депутатів.
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив на засіданні парламенту, що необхідність продовження НС зумовлена ризиками і загрозами, які зберігаються і спрямовані на національну безпеку та енергопостачання Молдови.
«Прохання продовжити НС мотивоване. Ми маємо зробити це знову. Біля нашого кордону триває війна», - зазначив Речан.
Продовження надзвичайного стану підтримали лише депутати партії «Дія та солідарність» (PAS). За ініціативу проголосували 58 депутатів.
Режим НС у Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. З того часу його постійно продовжували.
Раніше повідомлялося, що Молдова зареєструвала законопроєкт про перейменування Дня перемоги 9 травня.
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