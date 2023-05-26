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Парламент Молдови схвалив продовження надзвичайного стану ще на 60 днів: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Парламент Молдови схвалив продовження надзвичайного стану ще на 60 днів: названо причину
режим надзвичайної ситуації у Молдові продовжать ще на два місяці
фото з відкритих джерел

Молдова продовжує ще на 60 днів надзвичайний стан через війну в Україні

Режим надзвичайного стану (НС) в Молдові продовжать іще на два місяці з 4 червня. Про це повідомляє NewsMaker.

Парламент Молдови на засіданні 26 травня ухвалив пропозицію уряду голосами 58 депутатів.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив на засіданні парламенту, що необхідність продовження НС зумовлена ризиками і загрозами, які зберігаються і спрямовані на національну безпеку та енергопостачання Молдови.

«Прохання продовжити НС мотивоване. Ми маємо зробити це знову. Біля нашого кордону триває війна», - зазначив Речан.

Продовження надзвичайного стану підтримали лише депутати партії «Дія та солідарність» (PAS). За ініціативу проголосували 58 депутатів.

Режим НС у Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. З того часу його постійно продовжували.

Раніше повідомлялося, що Молдова зареєструвала законопроєкт про перейменування Дня перемоги 9 травня.

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Теги: НСЗУ надзвичайний стан війна Молдова

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