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Москва сформулювала головну вимогу до США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Москва сформулювала головну вимогу до США
Конфронтація між РФ і США посилилась через війну в Україні
фото з відкритих джерел

У Кремлі хочуть більше поваги. Воєнні злочини в Україні там вважають обгрунтованими «національними інтересами»

Глава департаменту Північної Америки МЗС Росії Олександр Дарчієв заявив, що відносини зі США залежать від поваги Вашингтона. Про це він сказав в інтерв'ю ТАСС.

«Якщо в американської сторони таки візьме гору здоровий глузд і Вашингтон тверезо оцінить геополітичний ландшафт, що змінився, позначивши не на словах, а на ділі прагнення поважати російські національні інтереси, тоді з'явиться основа», – озвучив Дарчієв позицію Росії.

Крім того, він заявив, що Вашингтону варто змусити Київ продовжити переговори з Москвою, оскільки, на думку Росії, вони були б вигідні і США.

Нагадаємо, триває 171-й день повномасштабної війни Росії проти України, під час якої РФ порушує всі закони і звичаї війни, вбиваючи мирних жителів, знищуючи цілі міста і села.

Офіс президента України озвучив п’ять кроків, які допоможуть перемогти Росію.

Також Банкова заявила, що відновлення переговорів України з Росією можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок країни-агресора.

Нещодавно президент Володимир Зеленський справедливо зауважив, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. 

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