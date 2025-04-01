Заарештована глава Гагаузії звернулася до віцепрезидента США

Очільниця Гагаузії вважає, що Молдова начебто порушила право на самоврядування автономного регіону

Євгенія Гуцул заявила, що сподівається на допомогу Сполучених Штатів

Заарештована в Молдові башкан Гагаузії Євгенія Гуцул написала листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу з проханням «дати політичну оцінку порушенням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гуцул.

За словами глави Гагаузії, Молдова нібито порушила право на самоврядування автономного регіону «з благословення Європейського Союзу та Великої Британії». Свій арешт вона порівняла із затриманням румунського політика Каліна Джорджеску.

Гуцул заявила, що перебуває у в'язниці №13 Кишинева, яка начебто визнана міжнародними організаціями «установою з нелюдськими умовами утримання, призначеною для вбивць і ґвалтівників».

«Пане віцепрезидент, враховуючи вашу принципову прихильність до реальної, а не показної демократії, ми сподіваємося на вашу допомогу. Надзвичайно важливо, щоб американські інституції дали політичну оцінку порушенням, які відбуваються в Гагаузії» – зазначає вона.

Лист Гуцул до віцепрезидента США Джей Ді Венса фото: Facebook/Євгенія Гуцул

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева 25 березня ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

До слова, 28 березня у Молдові суд відправив очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул під тимчасовий арешт на 30 діб.