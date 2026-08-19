Трамп планує зустріч із Кім Чен Ином цієї осені – WSJ

Трамп востаннє бачив Кім Чен Ина 30 червня 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні між Південною та Північною Кореєю

Дональд Трамп прагне відновити дипломатичні зусилля щодо ядерної програми Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп прагне провести нову особисту зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином уже цієї осені. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Американський лідер прагне відновити дипломатичні зусилля щодо північнокорейської ядерної програми, яка за останні роки суттєво посилилася. Напередодні Трамп заявив, що Кім Чен Ин позитивно відгукнувся на його пропозицію провести переговори, назвавши цей сигнал «дуже позитивним».

За інформацією видання, можливість проведення зустрічі Трамп наразі приватно обговорює зі своїми помічниками. Глава Білого дому прагне повернутися до дипломатичного курсу свого першого президентського терміну, коли він намагався переконати північнокорейського лідера відмовитися від розробки ядерної зброї. Наразі однією з головних нагод для організації саміту розглядають листопадову поїздку Трампа до Азії.

Приводом для візиту в регіон може стати саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться в китайському Шеньчжені. Саме під час цієї поїздки американський президент може зустрітися з Кім Чен Ином, відновлюючи один із найпомітніших напрямів своєї зовнішньої політики після їхніх попередніх перемовин у 2019 році.

Як відомо, Європейський Союз виступив проти пом'якшення підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, наголосивши, що режим Кім Чен Ина залишається серйозною загрозою для регіональної та глобальної безпеки.

«Постійні запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР залишаються серйозною загрозою для регіональної та глобальної безпеки», – заявив речник Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що доручив міністру війни Піту Гегсету суттєво скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю, назвавши їх ворожим сигналом для Пхеньяна.

Трамп назвав свої відносени з північнокорейським лідером Кім Чен Ином «дуже добрими» і висловив своє незадоволення тим, що США погодились на спільні навчання з Південною Кореєю.