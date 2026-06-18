«Якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва»: Зеленський попередив Росію про жорстку відповідь

Вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня

Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у Брюсселі, інформує «Главком».

Глава держави підкреслив, що українська сторона прагне виключно справедливого миру, проте в умовах безперервного російського терору діятиме максимально жорстко та дзеркально.

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«Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають, і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслимо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Заява Зеленського пролунала на тлі нещодавніх рекордних нальотів українських безпілотників на Москву, які призвели до повного паралічу місцевої авіації, пожеж на нафтопереробному заводі у Капотні та викликали хвилю паніки серед депутатів Державної думи РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ. Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій».

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Московський НПЗ у Капотні є одним із найбільших у Росії та забезпечує значну частину потреб столичного регіону в паливі.