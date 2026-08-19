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США можуть суттєво змінити військову присутність у Перській затоці після війни з Іраном – WP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США можуть суттєво змінити військову присутність у Перській затоці після війни з Іраном – WP
Пентагон розглядає можливість зменшення військової присутності США в Перській затоці

США планують оптимізувати сили, а не відновлювати пошкоджені бази на Близькому Сході у попередньому вигляді

Пентагон та Центральне командування США вивчають можливість перегляду своєї військової присутності на Близькому Сході. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Руйнування низки об'єктів унаслідок ударів під час війни з Іраном американські стратеги розглядають як можливість не відновлювати пошкоджені бази у попередньому вигляді, а оптимізувати розташування сил.

Зокрема, обговорюється сценарій переміщення частини військ і баз далі на захід від Ірану, зокрема в район Йорданії та Ізраїлю, щоб вивести сили з-під безпосереднього прицілу іранського ракетного арсеналу.

Водночас офіційного розпорядження про зміну дислокації від міністра оборони США Піта Гегсета наразі немає, а поточна робота описується як плановий аналіз для подальших рішень. Скорочення чи перегрупування американського контингенту може зробити країни Перської затоки більш вразливими до майбутніх атак, а також загострює внутрішні дискусії в адміністрації Дональда Трампа між прихильниками жорсткого силового впливу та ізоляціоністами.

«Щодо деяких із цих питань доведеться прийняти рішення. Війна продемонструвала вразливість американських сил у регіоні, і переміщення військ далі на захід могло б зменшити ризики, хоча ідеального розв'язання цієї проблеми немає», – зазначили у коментарі виданню представники Пентагону та колишній дипломат Майкл Ретні.

Як відомо, Росія почала постачати Ірану вибухівку, боєприпаси та компоненти для безпілотників, допомагаючи Тегерану відновлювати ракетний і дроновий арсенал після ударів США та Ізраїлю. 

Як пише NBC News з посиланням на документ одного з європейських урядів, військові вантажі перевозять із Росії до Ірану через Каспійське море. Такий маршрут ускладнює можливість перехоплення поставок західними країнами.

Крім того, The Washington Post із посиланням на американських посадовців повідомляла, що Росія передає Ірану розвідувальні дані про розташування американських військових об'єктів, кораблів і літаків на Близькому Сході. Ця інформація може використовуватися для планування ударів по силах США.

Теги: США військові Пентагон

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