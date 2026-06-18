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Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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колаж: glavcom.ua

Черговий успішний удар українських дронів по нафтовому гіганту Москви паралізував роботу підприємства та спровокував шквал мемів у мережі

У четвер, 18 червня, українські далекобійні дрони вдруге за тиждень прорвали протиповітряну оборону російської столиці та повторно уразили стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Поки небо над Москвою затягує чорним димом, а місцеві жителі б'ються в істериці через закриті аеропорти, українці традиційно демонструють незламний оптимізм та невичерпний гумор.

Нова успішна атака Сил оборони миттєво перетворилася на головний тренд соцмереж та спровокувала справжній вибух народної творчості. «Главком» зібрав найяскравіші меми, фотожаби та реакції з мережі про цей гучний та палкий ранок у Москві.

НЛО на НПЗ у Москві, у якого «зірвало дах»

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 1
фото з відкритих джерел

Головною темою мемів, які заполонили мережу, стала детонація одного з резервуарів із паливом на Московському НПЗ. Під час вибуху в резервуара буквально зірвало дах, який підлетів угору. На окремих зображеннях дах резервуара перетворили на літаючу тарілку, яка знищує завод. 

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 2
фото з відкритих джерел
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 3
фото з відкритих джерел
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 4
фото з відкритих джерел
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 5
фото з відкритих джерел

Ці кадри нагадали користувачам тарілки НЛО. Серед мемів було багато інтерпретацій цього моменту. Також під фото вибуху НПЗ автори підставили голову Путіна, у якого «зриває дах».

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 6
фото з відкритих джерел

На деяких мемах дим від вибуху нібито «знімає капелюх» перед влучністю та далекобійністю ЗСУ.

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 7
фото з відкритих джерел
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 8
фото з відкритих джерел
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 9
фото з відкритих джерел

Зеленський в образі Наполеона

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 10
фото з відкритих джерел

Окремі меми були присвячені і президенту Володимиру Зеленському. На мемах його зображували в образі Наполеона. Таке порівняння виникло через те, що під час французької окупації Москви в 1812 році відбулася пожежа, яка майже знищила місто.

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 11
фото з відкритих джерел

Однак авторам мемів не довелося прикладати багато зусиль у користуванні фотошопом чи ШІ. Річ у тім, що в часи своєї медійної діяльності Володимир Зеленський зіграв головну роль французького імператора Наполеона Бонапарта в українсько-російській комедійній стрічці «Ржевський проти Наполеона». Тож кадри з фільму з ним стали частиною мемів про ураження Московського НПЗ.

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 12
фото з відкритих джерел

Також Володимира Зеленського зобразили з дахом від російського НПЗ у руках у вигляді щита.

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 13
фото з відкритих джерел

Також українці не забули у свох мемах й про керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 14
фото з відкритих джерел

Реакції українців на ураження Московського НПЗ

Крім мемів та яскравих зображень, створених ШІ, українці не залишили без уваги й соцмережі. Зокрема, у соцмережі Threads українська аудиторія публікує свої реакції на ураження цілей у Москві:

Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 15
фото: скриншот Threads
  • «Ранкова приємна дрібничка».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 16
фото: скриншот Threads
  • «Коли передивився всі відео з Москви і прийняв рішення випити із самого ранку».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 17
фото: скриншот Threads
  • «Спочатку думав, що це хлопці з Альфа Центавра підтягнулися на нові контракти в ЗСУ, але, схоже, просто кришечку зірвало».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 18
фото: скриншот Threads
  • «Кожен українець цього ранку».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 19
фото: скриншот Threads
  • «Я думала, ця фотка фейк, поки не знайшла відео».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 20
фото: скриншот Threads
  • «Мій контент-план на сьогодні».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 21
фото: скриншот Threads
  • «Це я прокинулася і дивлюсь сьогоднішній ранковий контент із Москви».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 22
фото: скриншот Threads
  • «Мініатюра: Наполеон спостерігає, як горить Москва».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 23
фото: скриншот Threads
  • «Конкурс на найкращий підпис до цього фото. Я почну: зірвало баню».
Московському НПЗ «зірвало дах»: мережа вибухнула мемами фото 24
фото: скриншот Threads
  • «Яка відмінна метафора в кадрі. Московити відчують усе сповна».

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня, який вранці 18 червня знову опинився під ударом. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом. Вибух виявився настільки потужним, що ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ. Зеленський зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

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Теги: нафта завод українці Володимир Зеленський гумор мем Москва

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