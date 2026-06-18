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Яскраве відео: потужний вибух на Московському НПЗ підкинув у повітря дах резервуара

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Яскраве відео: потужний вибух на Московському НПЗ підкинув у повітря дах резервуара
Ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів
фото: соцмережі

Це вже друге ураження Московського НПЗ за останні три дні

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня, який вранці 18 червня знову опинився під ударом, пише «Главком».

На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.

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Вибух виявився настільки потужним, що ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів.

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Це вже друге ураження Московського НПЗ за останні три дні. Напередодні повідомлялося про пошкодження ключової установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Московський НПЗ у Капотні є одним із найбільших у Росії та забезпечує значну частину потреб столичного регіону в паливі.

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Теги: нафта вибух росія Москва

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