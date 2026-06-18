Яскраве відео: потужний вибух на Московському НПЗ підкинув у повітря дах резервуара

Ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів

Це вже друге ураження Московського НПЗ за останні три дні

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня, який вранці 18 червня знову опинився під ударом, пише «Главком».

На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.

Вибух виявився настільки потужним, що ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів.

Це вже друге ураження Московського НПЗ за останні три дні. Напередодні повідомлялося про пошкодження ключової установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Московський НПЗ у Капотні є одним із найбільших у Росії та забезпечує значну частину потреб столичного регіону в паливі.