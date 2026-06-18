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Дрони влучили у найцінніше: Reuters розкрило наслідки удару по Московському НПЗ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони влучили у найцінніше: Reuters розкрило наслідки удару по Московському НПЗ
На Московському НПЗ горять резервуари та стратегічні установки
фото: Reuters

Пошкоджено установку, яка забезпечує значну частину виробництва бензину та дизельного пального на підприємстві

Атака безпілотників на Московський нафтопереробний завод «Газпромнафти» в ніч на 18 червня завдала серйозної шкоди одному з ключових виробничих об'єктів підприємства. Під удар потрапила сучасна технологічна установка Euro+, яка вважається серцем заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, внаслідок атаки було пошкоджено нафтопереробний блок комбінованого виробництва Euro+, введений в експлуатацію у 2020 році в межах масштабної модернізації Московського НПЗ.

Крім основної установки, пошкоджень зазнали допоміжні енергоблоки, міжблокові трубопроводи та низка вторинних технологічних об'єктів, пов'язаних із роботою виробничого комплексу.

Також повідомляється про пожежі на території підприємства. Зокрема, спалахнули резервуари для зберігання нафтопродуктів. Установка Euro+ є одним із найважливіших елементів Московського НПЗ. Саме вона забезпечує первинну переробку нафти, очищення пального від домішок та виробництво високооктанових компонентів бензину.

Після запуску у 2020 році комплекс замінив низку застарілих виробничих потужностей та став одним із ключових елементів модернізації заводу.

За інформацією Reuters, у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, або близько 230 тис. барелів на добу. Підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Експерти зазначають, що пошкодження установки Euro+ може вплинути на виробничі можливості заводу, оскільки вона об'єднує одразу кілька етапів технологічного циклу переробки нафти.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За повідомленнями російських джерел, у напрямку російської столиці було запущено понад 180 дронів. Це вже другий удар по Московському НПЗ протягом останнього тижня

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Теги: нафта бензин Москва дрон

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