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«Москва таки ляже». Мадяр прокоментував атаку на російську столицю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Москва таки ляже». Мадяр прокоментував атаку на російську столицю
Москву після атаки дронів затягнуло димом так, що в місті буквально настала ніч
фото з соціальних мереж

Атаки Сил безпілотних систем на Москву спрямовані на зменшення джерел фінансування загарбницької війни проти України

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) прокоментував другу за тиждень атаку на російську столицю Москву, пише «Главком».

Мадяр зазначив, що Кремль усвідомлює, що недосяжних зон для українських безпілотників все меншає. «Москва таки ляже. І не на пляжі у Криму. Кремль то усвідомлює – недоторканих чи недосяжних зон меншає. Конвеєр відплати працює», – каже Мадяр.

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Він зазначив, що атаки Сил безпілотних систем спрямовані на зменшення джерел фінансування загарбницької війни проти України. Також командувач СБС поділився написом на дроні, який летів атакувати столицю країни-агресорки: «Московити, як вам так скрєпи?».

«Москва таки ляже». Мадяр прокоментував атаку на російську столицю фото 1

Варто зазначити, що жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

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Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

«Москва таки ляже». Мадяр прокоментував атаку на російську столицю фото 2

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: росія війна завод Москва Роберт Бровді

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