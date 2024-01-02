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Повітряні сили попередили про ймовірність повторних пусків «Кинджалів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про ймовірність повторних пусків «Кинджалів»
фото ілюстративне

У повітрі фіксується дев'ять МіГ-31К ПКС РФ

Сьогодні, 2 січня, можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» по території України. Про це попередили  Повітряні Сили ЗСУ. 

«Можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», – йдеться у повідомленні.

В повітрі фіксується дев'ять МіГ-31К ПКС РФ. «Перебувайте в укриттях!» – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.

Теги: ракета обстріл

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