Повітряні сили попередили про ймовірність повторних пусків «Кинджалів»

У повітрі фіксується дев'ять МіГ-31К ПКС РФ

Сьогодні, 2 січня, можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» по території України. Про це попередили Повітряні Сили ЗСУ.

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«Можливі повторні пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», – йдеться у повідомленні.

В повітрі фіксується дев'ять МіГ-31К ПКС РФ. «Перебувайте в укриттях!» – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі.

Уночі російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України.