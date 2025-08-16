Головна Світ Політика
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили
F-22 Raptor виробництва Lockheed Martin та B-2 Spirit від Northrop Grumman – одні з найдорожчих і найцінніших зразків озброєння США
фото з відкритих джерел

Це перший візит Путіна до США з 2007 року, і президент Трамп вирішив вразити гостя символічною демонстрацією сили 

Під час саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці Сполучені Штати влаштували показову демонстрацію своєї військової потуги. Ледь російський диктатор зійшов з трапа, його зустріли червоною доріжкою, вздовж якої стояли винищувачі F-22, а над головами пролетів стратегічний бомбардувальник-невидимка B-2 Spirit та F-35. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, зустріч у Анкориджі готувалася заздалегідь та з особливою увагою до деталей. Це перший візит Путіна до США з 2007 року, і президент Дональд Трамп вирішив вразити гостя символічною демонстрацією сили американських збройних сил.

F-22 були розташовані прямо на злітній смузі біля літака Air Force One. Обидва лідери зупинилися, щоб подивитися на проліт авіації над базою Joint Base Elmendorf-Richardson, перед тим як піднятися на сцену для початку офіційних переговорів.

F-22 Raptor виробництва Lockheed Martin та B-2 Spirit від Northrop Grumman – одні з найдорожчих і найцінніших зразків озброєння США. Лише у червні цього року сім бомбардувальників B-2 брали участь в ударах по об’єктах в Ірані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: путін Дональд Трамп озброєння переговори Аляска

