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Рейтинг несхвалення Трампа встановив новий рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рейтинг несхвалення Трампа встановив новий рекорд
Ставлення республіканців до президента США залишається практично незмінним протягом усього періоду його другої каденці
скріншот з відео

Нове опитування показало, що президентством Трампа невдоволені 55% респондентів

Рейтинг несхвалення дій американського лідера Дональда Трампа встановив ще один рекорд. Президентством Трампа невдоволені 55%, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Останнє опитування Economist/YouGov показало, що американці ще більше невдоволені Трампом. Минулого та позаминулого тижня показники становили 53% і 42% відповідно. Варто зазначити, що на початку каденції Трампа його оцінювали схвально 49% і несхвально – 43%. 

Поступове просідання рейтингу відбувається здебільшого за рахунок падіння мінімальної підтримки демократів, яка була, і так званих незалежних.  Водночас серед республіканців ставлення до президента практично не змінюється: на початку каденції його президентство схвалювали 94%, зараз – 92%. 

В опитуванні Economist/YouGov також розділили на окремі групи радикальних трампістів MAGA (Make America Great Again) і тих республіканців, які не зараховують себе до цієї спільноти. Представники кожної з груп складають половину опитаних республіканців. 

Серед тих, хто відносить себе до трампістів MAGA, схвалення Трампа тримається на рівні 98%. На початку каденції Трампа 90% республіканців, які не належали до радикального крила партії, позитивно його оцінювали; станом на квітень цей показник знизився до 70%. В останньому опитуванні цей показник знову зріс до 85%. 

Нагадаємо, деякі представники консервативного крила руху MAGA виступили з різкою критикою його намірів продавати зброю через НАТО, зокрема Україні. На їхню думку, це суперечить передвиборчим обіцянкам щодо невтручання США у зовнішні конфлікти.

Як повідомлялося, нові заяви президента США Дональда Трампа про посилене озброєння України та можливість запровадження санкцій проти країн, які торгують з Росією, свідчать про різкий поворот у його політиці щодо війни.

До слова, російський диктатор Володимир Путін не злякався нових погроз президента США Дональда Трампа і не планує згортати агресію проти України. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, Путін має намір вести бойові дії доти, доки Захід не пристане на його умови так званого «миру».

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Теги: Дональд Трамп США

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