Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph

The Telegraph: Стармер має намір оголосити про можливе підвищення податків

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередить громадян про погіршення ситуації в країні, оскільки новий уряд дістав «не просто економічну, а соціальну чорну дірку». Про це пише газета The Telegraph. Зазначається, що у своєму зверненні 27 серпня він оголосить про непопулярне рішення, можливо, йдеться про підвищення податків.

«Сер Кір попередить працівників, що він має ухвалити «непопулярні рішення», – зазначається у матеріалі.

Він скаже, що буде чесним «про вибір, який стоїть перед нами, і про те, наскільки важким він буде». Очікується що очільник уряду також наголосить, що «все стане гірше, перш ніж ми станемо краще».

Водночас, як нагадує видання, прем'єр-міністр неодноразово обіцяв, що не підвищуватиме податки на «працюючих», наполягаючи під час виборчої кампанії, що лейбористський уряд не підвищуватиме ПДВ, податок на прибуток або національне страхування.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. За словами неназваного джерела, нова підтримка Києва матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову допомогу. Зазначається, що для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.