Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Прем'єр-міністр Британії закличе британців до економії
фото із відкритих джерел

The Telegraph: Стармер має намір оголосити про можливе підвищення податків

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередить громадян про погіршення ситуації в країні, оскільки новий уряд дістав «не просто економічну, а соціальну чорну дірку». Про це пише газета The Telegraph. Зазначається, що у своєму зверненні 27 серпня він оголосить про непопулярне рішення, можливо, йдеться про підвищення податків.

«Сер Кір попередить працівників, що він має ухвалити «непопулярні рішення», – зазначається у матеріалі.

Він скаже, що буде чесним «про вибір, який стоїть перед нами, і про те, наскільки важким він буде».  Очікується що очільник уряду також наголосить, що «все стане гірше, перш ніж ми станемо краще».

Водночас, як нагадує видання, прем'єр-міністр неодноразово обіцяв, що не підвищуватиме податки на «працюючих», наполягаючи під час виборчої кампанії, що лейбористський уряд не підвищуватиме ПДВ, податок на прибуток або національне страхування.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доручив раді національної безпеки країни розробити план ширшої підтримки України. За словами неназваного джерела, нова підтримка Києва матиме всеосяжний характер. Імовірно, йдеться не тільки про військову допомогу. Зазначається, що для цих цілей Лондон уже створив спеціальну групу, яка вибудовуватиме єдину британську політику щодо України. Відомо, що до неї увійшли представники Міноборони, а також закордонних справ Сполученого Королівства.

Читайте також: Прем'єр-міністр Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку
Теги: міністр Лондон Велика Британія економіка соціум

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Харлан продовжує здобувати олімпійські нагороди для України
Фехтувальниці Харлан підкорилося унікальне досягнення для українського спорту
3 серпня, 23:06
Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
11 серпня, 19:05
Наступна група румунських пілотів вже почала навчання
Навчальний центр F-16 у Румунії випустив перших пілотів
27 липня, 14:21
За словами Шалай-Бобровницького, Україна на межі вичерпання своїх ресурсів і потребує допомоги Заходу
Міністр оборони Угорщини зробив неоднозначну заяву про війну та мир в Україні
3 серпня, 08:45
Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 234,03 грн. за кг, що на 10,73 грн. більше (+4,6%) порівняно до попереднього місяця
В Україні різко зросли ціни на молочні продукти: скільки коштують наразі
5 серпня, 18:39
У Туреччині відбуватиметься чіпування посвідчень особи тих, хто набуде статусу тимчасового захисту
Стосується також українців: Туреччина вводить нове правило для в'їзду до країни
14 серпня, 12:15
Атака Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року
Український посол розповів, як Ізраїль готується до ймовірного удару Ірану
20 серпня, 19:41
Планується, що кожне підприємство, яке сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тис. грн на місяць за кожного працівника, зможе його забронювати
Бронювання працівників підприємств: Рада представила три законодавчі ініціативи
20 серпня, 11:30
Літій у Солтон-Сі суспендований у надгарячій рідині, і його легше добувати
Монополії Китаю кінець? У США виявлено озеро із гігантськими покладами літію
22 серпня, 17:39

Економіка

Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Британців чекають «непопулярні рішення» від прем'єра Стармера – The Telegraph
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Світова оборонка отримає рекордні прибутки у найближчі три роки – Financial Times
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки РФ на Україну
У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки РФ на Україну
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
Ізраїль зміг зробити штучну курятину за ціною органічної птиці
Ізраїль зміг зробити штучну курятину за ціною органічної птиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
61K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного
8692
Країна-союзниця України сама робитиме боєприпаси: коли запуск

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua