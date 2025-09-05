Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
Глава угорського МЗС стверджує, що Угорщина не підтримає вступ України до ЄС
фото: Facebook/Szijjártó Péter

За словами міністра, позиція Будапешта стосовно української євроінтеграції «не диктується з-за кордону»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава не погодиться з вступом України до Євросоюзу, навіть якщо проти цього не буде виступати Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського політика.

«Він (президент України Володимир Зеленський – «Главком») сказав, що «дивно», що Угорщина відхиляє членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не проти цього. Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами», – почав Сіярто.

Міністр заявив, що позиція Будапешта стосовно української євроінтеграції «не диктується з-за кордону», і «нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС». За його словами, серед інтересів Угорщини – думка його народу, який «не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку».

«Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС», – каже він.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Це пов'язано з постійними ветами Угорщини на рішення, що стосуються України. 

Як повідомлялося, Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них – вступ України до Євросоюзу. Словаччина підтримує Україну в русі у ЄС.

Читайте також:

Теги: Угорщина Сійярто євроінтеграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра, Угорщина співпрацює з Росією з погляду «безпеки поставок»
Угорщина відповіла на звинувачення Трампа щодо закупівлі російської нафти
Сьогодні, 19:05
Трамп звинуватив Європу у закупівлі російської нафти під час напруженої розмови з лідерами ЄС
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
Вчора, 23:26
За словами президента, членство України в Європейському Союзі – це економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки
Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський
Вчора, 18:30
Угорщина відхилила всі компромісні варіанти, які пропонував ЄС
ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини у сфері зовнішньої політики – Bloomberg
31 серпня, 11:06
Угорщина судиться з Євросоюзом через російські активи
Угорщина подала до суду на Раду ЄС через заморожені російські активи – Portfolio
28 серпня, 16:32
Відновити постачання нафти до Угорщини вийде спочатку в тестовому режимі, в невеликих обсягах
Угорщина назвала дату завершення ремонту нафтопроводу «Дружба»
27 серпня, 19:45
Сійярто зробив заяву про удар по трубопроводу «Дружба»
Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено
22 серпня, 09:10
Орбан заявив, що уряд Угорщини розглянув на засіданні наслідки ракетного обстрілу Мукачева
Орбан відреагував на обстріл Закарпаття
21 серпня, 21:18
Очільник МЗС Угорщини закликав Україну припинити атаки на «маршрути енергопостачання до Угорщини»
Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба»
14 серпня, 01:58

Політика

Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
Премʼєр Британії змінив міністра закордонних справ: досьє
Премʼєр Британії змінив міністра закордонних справ: досьє
США погодилися слідкувати за майбутньою буферною зоною в Україні – NBC News
США погодилися слідкувати за майбутньою буферною зоною в Україні – NBC News
Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини
Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7615
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5701
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5279
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
2300
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua