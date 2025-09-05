«Нам байдуже, що думає Москва». Сійярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС

За словами міністра, позиція Будапешта стосовно української євроінтеграції «не диктується з-за кордону»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава не погодиться з вступом України до Євросоюзу, навіть якщо проти цього не буде виступати Російська Федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського політика.

«Він (президент України Володимир Зеленський – «Главком») сказав, що «дивно», що Угорщина відхиляє членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не проти цього. Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами», – почав Сіярто.

Міністр заявив, що позиція Будапешта стосовно української євроінтеграції «не диктується з-за кордону», і «нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС». За його словами, серед інтересів Угорщини – думка його народу, який «не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку».

«Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС», – каже він.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Це пов'язано з постійними ветами Угорщини на рішення, що стосуються України.

Як повідомлялося, Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них – вступ України до Євросоюзу. Словаччина підтримує Україну в русі у ЄС.