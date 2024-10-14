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Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях

glavcom.ua
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Рівень внутрішньої напруги у США дуже великий і стабільно зростає з першого терміну Трампа. Хоча фундамент під нього закладався останні 30 років
ілюстративне фото: Depositphotos

Коротке розʼяснення щодо виборів і зовнішньої політики США

Візит на день у Німеччину – це більше про жест поваги до найбільшого партнеру в Європі. Але скасовані великі візиту до Німеччини та Анголи – про концентрацію на внутрішніх пріоритетах перед виборами.

Адміністрація Байдена – Гарріс намагається зосередитися на економічних питаннях та соціальних проблемах, які безпосередньо турбують американських виборців.

Зовнішньополітичні теми (допомога Україні чи Тайваню, загострення на Близькому Сході) хоч і важливі, не є першочерговими для пересічних виборців, особливо в умовах внутрішньої нестабільності. А рівень внутрішньої напруги у США дуже великий і стабільно зростає з першого терміну Трампа. Хоча фундамент під нього закладався останні 30 років.

Демократична адміністрація, розуміючи, що будь-які зовнішньополітичні рішення можуть стати полем критики від опонентів, уникає надмірного акценту на міжнародних питаннях,. Вони намагаються змістити увагу на внутрішню стабільність, робочі місця та інфляцію. Бо ці теми більше резонують у виборців. І Гарріс з Байденом не мають права зараз розмивати свій порядок денний, якщо хочуть виграти вибори.

Тому перед виборами вони прагнутимуть уникати зовнішньополітичних криз чи різких рухів, які можуть розколоти виборців. Тож адміністрація Байдена намагається до дня голосування не допустити надто великого загострення на Близькому Сході, балансуючи задачу підтримати Ізраїль і задачу не допустити велику війну.

Те саме і з Україною. В умовах коли треба обирати між надважливим Рамштайном (який можна організувати і в листопаді-грудні) і надважливим внутрішнім питанням – буде обрано друге.

Вже після дня голосування ситуація зміниться. Хоча навіть у випадку перемоги Гарріс треба буде ще змусити Трампа визнати результати виборів, увага до зовнішньої політики знову зросте і вікно можливих рішень розшириться через зниження електорального тиску.

І так, ми можемо критикувати Байдена і Ко за те, що всі важливі рішення можна було ухвалити раніше. І – взагалі – «кляті деескалатори». Але це нічого не змінить. Працюємо з тією ситуацію, яка є.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль вибори у США Україна Дональд Трамп

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