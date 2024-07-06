Військовий назвав смертоносну зброю, якою РФ стирає Часів Яр з лиця землі

У Часовому Яру тривають стрілецькі бої, артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба

Російські окупанти продовжують знищувати місто Часів Яр на Донеччині, обстрілюючи його КАБами і ствольною артилерією. Проте найруйнівнішими є ворожі ТОС, тобто важкі вогнеметні системи. Про це заявив представник пресслужби 24-ї ОМБр імені короля Данила Іван Петричак, передає «Еспресо».

«Якщо говорити про кількість артилерійських обстрілів з боку ворога від початку цієї операції, коли Сили оборони відходили на бік каналу, де облаштовані наші позиції, то кількість обстрілів зменшилася, стало тихіше. Однак це не означає, що ситуація у Часовому Яру стала спокійнішою», – каже військовий.

За його словами, у Часовому Яру тривають стрілецькі бої, артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба. Ворог продовжує руйнувати місто.

«Регулярно по Часовому Яру і вглиб міста залітають російські КАБи, ствольна артилерія, а найруйнівнішими є системи ТОС (ворожі вогнеметні системи, – ред.), які вночі прилітають та фактично складають будинки», – сказав Петричак.

ТОС – це вид російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Обстріли міста продовжуються, ситуація залишається напруженою. За його словами, евакуація та логістика працювали весь час, що дозволяло і підвозити боєприпаси, і доставляти поранених.

«Ми в крайні дні перед тим, як Сили оборони залишали той зруйнований район міста (йдеться про мікрорайон «Канал», – ред.), намагалися зняти, як це все відбувається, аби показати глядачам та всьому суспільству, чому так важливо відійти звідти. Тримати там території було складно, тому що ворог планово руйнував усе, – і будинки, і позиції – перемішував з землею. Крайня евакуація відбулася напередодні, яку ми зафільмували та скоро оприлюднимо на бригадній ютуб-сторінці, тому невдовзі це можна буде побачити», – підсумував Іван Петричак.

Нагадаємо, українські військові відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції, але ворог продовжує тиснути.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники окупували села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Як повідомлялося, ЗСУ просунулися у Вовчанську, поблизу Кремінної та на південний схід від Часового Яру. Водночас російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються перетнути кордон і проникнути на Сумщини.

До слова, Збройні сили України формують кілька штурмових бригад, але затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволять укомплектувати їх на достатньому рівні.